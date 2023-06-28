Гастрофестиваль «Да, шеф!» стартует в Екатеринбурге

В ресторанах города в июле можно будет попробовать винегрет с груздями и кремом из чусовского хлеба, щучьи пельмени с икрой, кролика, томленного в сметане, и другие блюда из локальных продуктов.

В рамках празднования 300-летия Екатеринбурга в городе впервые проведут гастрономический фестиваль для всей семьи «Да, шеф!». Праздник состоится 22 – 23 июля в парке Маяковского. В течение нескольких недель до этого горожане и гости города смогут попробовать авторские дегустационные сеты из локальных продуктов, приготовленные известными шеф-поварами Екатеринбурга, в лучших ресторанах города.

Гастрономические сеты будут предложены по фиксированной цене. Под названием #ГастросетЕкатеринбург в ресторанах можно будет попробовать винегрет с груздями и кремом из чусовского хлеба, щучьи пельмени с икрой, кролика, томленного в домашней сметане, бефстроганов из оленины на муссе из фермерской тыквы и пастилой из брусники, тартар из фермерского бычка с муссом из белых грибов.

Блюда представляют Михаил Аракелов («Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg), Вадим Томилин («Неизвестный»), Юрий Самоделкин («Пако»), Руслан Шахматов («ВЫСОТА 5642»), Дмитрий Пупышев («Угли»), Павел Юшков («Два деда»), Александр Драница (Public) и другие. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте da.chef.ru.

В финале фестиваля выберут лучший из гастросетов, победителя определят по итогам народного голосования и решением профессионального жюри. Главным призом станет созданный специально для фестиваля «Да, шеф!» ювелирным домом MOISEIKIN половник из серебра с позолотой. Награду победителю вручит лично организатор фестиваля, известный шеф-повар Константин Ивлев.

Напомним, в начале 2023 г. проект «Аутентичная Уральская Кухня» провел в Екатеринбурге гастрофестиваль, на котором были представлены сеты из трех блюд локальной кухни. В меню уральских ресторанов, баров и бистро появились закуски, в обязательном порядке созданные из продуктов местного производства, десерты, содержащие овощи или грибы, и горячие блюда, поданные так, чтобы посетитель смог больше узнать об уральской культуре.

Также минувшей зимой в Сысерти провели суповой гастрофестиваль.

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