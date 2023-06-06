Музыка, литература, спорт — 9 летних фестивалей в Екатеринбурге и окрестностях

В течение трех месяцев екатеринбуржцы смогут выбрать варианты проведения досуга по интересам. Некоторым площадкам нужны не только гости, но и волонтеры в команду.

Это лето в Екатеринбурге обещает быть богатым на культурные события. Главные ивенты для тех, кто любит чтение, музыку историческое наследие и ландшафтный дизайн:

«Ночь музыки»

Дата проведения: 23 июня.

На фестивале выступит более 140 артистов из России и музыканты из Сербии.

«Том Сойер Фест»

Время проведения: с 11 июля до конца лета.

Суть фестиваля: волонтеры и профессиональные реставраторы восстанавливают исторические здания. В этом году участники фестиваля собираются закончить реставрацию школы на Фрунзе, 35г. Принять участие в «Том Сойер Фесте» может любой желающий.

«Безумные дни»

Время проведения: с 30 июня по 2 июля.

«Безумные дни» — единственный в России трехдневный фестиваль классической музыки. В этом году в рамках фестиваля состоится 120 концертов в Екатеринбурге и Первоуральске.

«ВИЗ.00»

Время проведения: с 8 по 12 августа.

В рамках мероприятия запланированы экскурсии по ВИЗу, лектории с паблик-токами, кинопоказы под открытым небом, выступления уральских комиков, сеты уральских диджеев и концерты на понтонах.

«Лето на заводе»

Время проведения: с 3 июня до конца лета.

Фестиваль «Лето на заводе» пройдет в Сысерти в четвертый раз. Организаторы стремятся оживить заброшенную территорию чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских.

«Атмофест»

Время проведения: с 12 по 20 августа.

В дни проведения фестиваля на Площади 1905 года появятся сады, созданные ландшафтными дизайнерами.

«Гиккон»

Время проведения: с 25 по 26 августа.

Фестиваль посвящен гик-культуре: видеоиграм, комиксам, аниме, мультфильмам и кино. В этом году он пройдет в ТРЦ «Радуга парк».

«Красная строка» (LINEA RUBRA)

Время проведения: с 25 по 27 августа.

Международный книжный фестиваль «Красная строка» проводит команда «Ночи музыки». Мероприятие развернется на 33 площадках, главная — в Историческом сквере. В рамках фестиваля пройдут презентации книг и встречи с авторами, книжные клубы и спектакли.

Кроме того, с 19 по 31 августа в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта. В столицу Урала приедут студенты из стран СНГ, ШОС и БРИКС. Они будут соревноваться боксе, волейболе, дзюдо, мини-футболе, плавании, настольном теннисе и других видах спорта.

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