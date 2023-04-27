В Екатеринбурге презентовали новый летний фестиваль «ВИЗ.00»

Он будет связан с летним отдыхом на воде. Площадка для проведения — территория яхт-клуба «Коматек». Она должна вместить около 10 тыс. человек. Организатор — новый креативный кластер «Вода и завод».

12 августа 2023 г. на территории губернского яхт-клуба «Коматек» и Верх-Исетского пруда состоится городской фестиваль «ВИЗ.00». Сегодня его презентовали для СМИ.

Организаторы анонсировали концерты на сцене на понтонах, лекторий с паблик-токами, водные активности — яхты, сапборды, йога на воде, а также кинопоказы под открытым небом, выступления уральских стендаперов, сеты уральских диджеев, спортивную программу, экскурсии по району, маркет локальных уральских брендов, фудкорт.

Фестиваль станет частью кластера «Вода и Завод», который создает независимое объединение неравнодушных жителей, работающих над созданием нового бренда ВИЗа и привлечением внимания к району со стороны других людей и наполнением его новыми функциями.

Территория современного ВИЗа — локация с большим потенциалом, где сосредоточены культурно-исторические достопримечательности, промышленное наследие и природные богатства Урала. Вода и Заводы — два фундаментальных фактора, которые обеспечивают крайне высокую притягательность этой территории для горожан и большой интерес для развития и инвестиций. Мы хотим объединить сообщества и стейкхолдеров ВИЗа, а также креативные индустрии всего Екатеринбурга на одной площадке, — заявили основатели проекта.

Основатели проекта — популяризатор истории Екатеринбурга Михаил Вербицкий, основатель студии подкастов «Послушайте!» Александр Козлов, исследователь стрит-арта Алексей Шахов, предприниматель и организатор кругосветной экспедиции «Уральский меридиан» Николай Паньков.

В команду кластера также входят руководитель онлайн-направления в школе digital-профессий О’Смысле Елизавета Агеева, соосновательница бренда Toomatch и коммерческий директор Local Retail Group Арина Бирюкова, независимый продюсер Ксения Табашникова, куратор кино-концертной программы Ельцин Центра Саша Биглер, контент-продюсер в бюро «Ишь, Миш!» Саша Полуянова.

«Вода и Завод» найдет свой дом в течение 10 лет, а пока будет существовать в формате поп-ап-кластера. Основатели проекта планируют занять одно из неиспользуемых пространств района, чтобы вдохнуть в него новую жизнь и связывать уральцев в новой точке притяжения на протяжении всего года.

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге утвердили проект реконструкции исторической части ВИЗа.

По утвержденному проекту реконструкции подвергнется 1,5 км улицы Кирова. Здесь оборудуют велодорожки и проложат километр трамвайного полотна. Изменится кольцевое движение трамваев, разворот перенесут в другое место, также дислокацию поменяют места остановок. Предполагается строительство диспетчерской. Общая площадь территории, которая попала под реконструкцию, — 19,23 Га, сообщает администрация Екатеринбурга.

Цель проекта — решить транспортную проблему микрорайона и обеспечить его двумя красивыми рекреационными зонами. Кроме велодорожек, там появятся новые тротуары, скамьи, урны, другие малые архитектурные формы.

Предполагается, что при реконструкции все объекты культурного наследия, которые расположены на этой территории — Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, здание бывшей типографии большевиков — будут гармонично вписаны в единую концепцию общественного пространства.

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