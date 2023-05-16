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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на проведение «Атмофеста». Фестиваль очень подорожал

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на проведение «Атмофеста». Фестиваль очень подорожал
Иллюстрация: DK.RU

В этом году ландшафтный фестиваль пройдет на площади 1905 года с 12 по 20 августа. Участникам предстоит создать композиции, посвященные 300-летию города. Ни программы ивента, ни подрядчика пока нет.

#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика на проведение V Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» через портал госзакупок. Победителю открытого конкурса предстоит обустроить площадку, доставить, установить, а потом разобрать малые архитектурные формы, обеспечить уход за растениями во время фестиваля. После мероприятия участок необходимо привести в порядок.  

Стоимость контракта в 2023 г. — 18,8 млн. В 2022 г. фестиваль обошелся городу в 12 млн 880 тыс. руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 мая.

В дни фестиваля горожане смогут полюбоваться садами, созданными ландшафтными дизайнерами. После мероприятия их работы отвезут в сады и парки Екатеринбурга.

Прошлый год стал рекордным по количеству гостей: «Атмофест» посетили более 182 тыс. человек.

Напомним, что 20 мая в Екатеринбурге пройдет «Ночь музеев». В этом году на нее заявилось рекордное количество площадок — 140. Мероприятие состоится в столице Урала в семнадцатый раз. А вот традиционную майскую прогулку могут отменить. Она запланирована на 21 мая, .

Читайте также на DK.RU: Масштабные фестивали и прикосновение к истории: как Екатеринбург будет отмечать 300-летие?

Автор: Виктория Говорковская
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