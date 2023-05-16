В 2023 г. екатеринбуржцы могут остаться без «Майской прогулки»

Мероприятие проводится в сороковой раз. В программу юбилейной прогулки включено пять маршрутов: 10, 20, 30, 40 и 50 километров. Она запланирована на 21 мая.

За прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза. По данным на 9.00 16 мая она составляет 4,6 тыс. га. Количество возгораний в лесах также уменьшилось: остаются непотушенными 19 пожаров, из них 12 локализованы и не распространяются.

Тем не менее, в Екатеринбурге сохраняется смог из-за пожаров. Он осложняет дыхание, поэтому традиционную «Майскую прогулку» могут отменить, сообщает JustMedia.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловиях в столице Урала продержатся до 17 мая. Кроме того, в Екатеринбурге из-за режима ЧС сохраняется запрет на посещение лесов и лесопарков. А часть маршрутов «Майской прогулки» проходит по таким зонам.

Напомним, что столицу Урала окутало дымом 11 мая, во многих районах города ощущается сильный запах гари.

ГУ МЧС рекомендует:

держать окна закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

завешивать открытые окна или форточки мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;

максимально ограничить курение;

избегать употребления спиртных напитков;

отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;

чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);

при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога обращаться к врачу.

Этой весной Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. Только в Сосьве сгорело 150 домов, без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли.