Область полыхает, Екатеринбург накрыл смог. Что делать?

11 мая столицу Урала окутало дымом, в некоторых районах ощущается сильный запах гари. По оценке специалистов, смог может задержаться до конца недели, а то и дольше, ведь регион продолжает гореть.

Причина смога в Екатеринбурге — пожары в районе Асбеста, общая площадь которых составляет порядка 16,6 тыс. га.

10 мая специалисты ликвидировали 16 природных пожаров общей площадью в 34,8 тыс. га и локализовали 29 возгораний. За сутки в регионе не было зафиксировано ни одного верхового пожара — они считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.

Сейчас в Свердловской области действуют 59 пожаров, огнем объято 75,7 тыс. га. Поэтому экологическая обстановка в городе и регионе останется неблагоприятной до конца недели.

В связи с этим ГУ МЧС рекомендует:

держать окна закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

завешивать открытые окна или форточки мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;

максимально ограничить курение;

избегать употребления спиртных напитков;

отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;

чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);

при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога обращаться к врачу.

Как сообщает JustMedia.ru, сейчас в тушении пожаров в регионе задействованы два самолета и семь вертолетов. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев запросил в Москве еще один самолет Ил-76.

Напомним, этой весной Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. В одной Сосьве сгорело 150 домов, без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли.

Для борьбы с огнем власти региона запросили помощь федерального центра. Губернатор Евгений Куйвашев также призвал на помощь волонтеров.

Ранее DK.RU сообщил, что президент Владимир Путин пообещал выделить 2 млрд руб. из федерального бюджета на новое жилье для погорельцев из Сосьвы и столько же — на строительство нового лечебно-исправительного учреждение ГУФСИН вместо сгоревшего.