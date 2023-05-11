Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.05
76,69
84,14
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Область полыхает, Екатеринбург накрыл смог. Что делать?

Область полыхает, Екатеринбург накрыл смог. Что делать?
Иллюстрация: DK.RU

11 мая столицу Урала окутало дымом, в некоторых районах ощущается сильный запах гари. По оценке специалистов, смог может задержаться до конца недели, а то и дольше, ведь регион продолжает гореть.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Причина смога в Екатеринбурге — пожары в районе Асбеста, общая площадь которых составляет порядка 16,6 тыс. га.

10 мая специалисты ликвидировали 16 природных пожаров общей площадью в 34,8 тыс. га и локализовали 29 возгораний. За сутки в регионе не было зафиксировано ни одного верхового пожара — они считаются наиболее опасными из-за высокой скорости распространения огня.

Сейчас в Свердловской области действуют 59 пожаров, огнем объято 75,7 тыс. га. Поэтому экологическая обстановка в городе и регионе останется неблагоприятной до конца недели.

В связи с этим ГУ МЧС рекомендует:

  • держать окна закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
  • завешивать открытые окна или форточки мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
  • употреблять больше жидкости, фруктов и овощей;
  • максимально ограничить курение;
  • избегать употребления спиртных напитков;
  • отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки;
  • чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха);
  • при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога обращаться к врачу.

Как сообщает JustMedia.ru, сейчас в тушении пожаров в регионе задействованы два самолета и семь вертолетов. Сегодня губернатор Евгений Куйвашев запросил в Москве еще один самолет Ил-76.

Напомним, этой весной Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. В одной Сосьве сгорело 150 домов, без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли.

Для борьбы с огнем власти региона запросили помощь федерального центра. Губернатор Евгений Куйвашев также призвал на помощь волонтеров

Ранее DK.RU сообщил, что президент Владимир Путин пообещал выделить 2 млрд руб. из федерального бюджета на новое жилье для погорельцев из Сосьвы и столько же — на строительство нового лечебно-исправительного учреждение ГУФСИН вместо сгоревшего. 

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей странеПроекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей стране
  • Уникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это СамараУникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это Самара
  • «Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня«Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня
  • «Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»«Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.