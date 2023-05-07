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«Сами наши спасатели уже не справляются»: Средний Урал стал лидером по пожарам

«Сами наши спасатели уже не справляются»: Средний Урал стал лидером по пожарам
Иллюстрация: Дмитрий Антоненков, 66.ru

Регион запросил федеральную помощь. Действует особый противопожарный режим, но ситуация остается критичной. Из сел и поселков области продолжают эвакуировать жителей, а Асбест остался без воды.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

Свердловская область стала лидером по количеству и площади пожаров в России. На вечер 6 мая действовало 53 пожара — огнем было охвачено более 33 га леса, 15 возгораний за сутки удалось локализовать, еще 8 пожаров удалось полностью ликвидировать. Но ситуация остается критической и усугубляется из-за теплой погоды и сильного ветра — сегодня синоптики прогнозируют порывы до 20 метров в секунду.

Вчера из-за пожаров уже были частично эвакуированы жители и садоводы из нескольких сел и поселков под Березовским, Асбестом, Дегтярском, Ревдой и Артемовским. На базе социальных учреждений для них были развернуты пункты временного размещения.

Самая масштабная эвакуация прошла этой ночью в поселке Первомайский под Режом, где загорелись складские помещения с порохом, принадлежащие предприятию «Гефест-М». По предварительным данным МЧС России по Свердловской области, причиной возгорания стал переход лесного пожара. Из-за угрозы взрыва из поселка экстренно эвакуировали всех жителей — 400 чел., а въезд туда перекрыли. Единственным пострадавшим стал пожарный — его доставили в Режевскую больницу с предварительным диагнозом отравление газом. Ночью администрация Режевского ГО ввела режим ЧС на территории муниципалитета. 

Продолжают бороться с огнем в окрестностях Асбеста, где, как уже писал DK.RU, в четверг был введен режим ЧС. Ночью пожар повредил ЛЭП, которая питала насосные станции, и город на 80% лишился источников водоснабжения. Облкоммунэнерго устраняют аварию, а местные власти пообещали организовать подвоз воды по точкам города. Запасы питьевой воды в магазинах заканчиваются, пишет e1.ru, продавцы ввели ограничение — отпускают не больше двух бутылок в одни руки.

В настоящий момент число специалистов, ведущих борьбу с природными пожарами на Среднем Урале, увеличено до 2,5 тыс. чел., в тушении огня задействовано 496 единиц спецтехники.

Ночью департамент информполитики сообщил, что губернатор Евгений Куйвашев запросил федеральную помощь. Из-за критичной ситуации, сложившейся в Свердловской области, в регион прилетел глава ФБУ «Авиалесоохрана» Дмитрий Селин, подтвердили в пресс-службе федерального ведомства.

К сожалению, сейчас наши спасатели самостоятельно не могут справиться со всеми очагами, их слишком много. С утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесохраны. Нам также помогают другие регионы — Архангельская область, Красноярский край. И сейчас нам очень нужна помощь наших жителей. Знаю, во многих городах волонтеры весь день работают вместе с сотрудниками МЧС. Огромное человеческое спасибо всем неравнодушным. Но нужно больше людей. В первую очередь — взрослых мужчин, с машинами, в рабочей одежде и обуви на жесткой подошве, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию во всех популярных группах города в соцсетях, а на месте сбора организовать обучение и инструктаж, — заявил Евгений Куйвашев.

В департаменте информполитики напомнили, что для граждан, нарушающих правила пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен штраф до 60 тыс. руб., для юридических лиц — до 2 млн руб. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее DK.RU писал, что в региональных лесах установлен режим ЧС, а также ограничен доступ туристов на особо охраняемые природные территории и в лесопарковые зоны.

Автор: Елизавета Порошина
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