На «Ночь музеев в Екатеринбурге» заявилось рекордное количество площадок

Мероприятие пройдет в столице Урала в семнадцатый раз. Главная тема этого года — 300-летие Екатеринбурга, дополнительная — Год педагога и наставника в Российской Федерации.

«Ночь музеев в Екатеринбурге» пройдет 20 мая. На мероприятие заявилось рекордное количество участников: 140 площадок готовят новые экспозиции, театральные постановки и перфомансы, кинопоказы, концерты, лекции, мастер-классы.

Наряду с главными музеями города — Музеем изобразительных искусств и Музеем истории Екатеринбурга, Свердловским областным краеведческим музеем — посетителям будут доступны необычные площадки. В их числе Музей истории места на улице Мира, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Музей лицея Дягилева, гончарная мастерская «Златоуст» и другие.

«Ночь музеев» откроется дневной детской программой. Она пройдет с 11.00 до 18.00. В 19.00 стартует основная программа. Она продлится до 02.00 21 мая.

Проект курирует Администрация города, организатором выступает городское Управление культуры.

Программы участников представлены на сайте проекта.

Напомним, что 12 августа на территории яхт-клуба «Коматек» и Верх-Исетского пруда состоится городской фестиваль «ВИЗ.00». В программе — концерты на сцене на понтонах, лекторий с паблик-токами, водные активности — яхты, сапборды, йога на воде, а также кинопоказы под открытым небом, выступления уральских стендаперов, сеты уральских диджеев, спортивную программу, экскурсии по району, маркет локальных уральских брендов. В числе инициаторов проекта — предприниматель и организатор кругосветной экспедиции «Уральский меридиан» Николай Паньков.

Ранее DK.RU сообщил о продаже здания бывшей земской школы на Добролюбова, 19, где в последние годы размещается Уральский филиала ГМИИ им. Пушкина (ГЦСИ). Культурная институция имеет право находиться там до 28 февраля 2025 г., потом ГЦСИ придется переехать.