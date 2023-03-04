«Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских — о феномене Сысерти

«Любой, даже самый маленький город, должен жить активной жизнью. А администрация — это всего лишь «домработница». За счет чего в Сысерти удалось в два раза увеличить доходы от МСБ всего за пять лет?

Сысерть сегодня, пожалуй, самый упоминаемый город Свердловской области. Не проходит и месяца, чтобы там не анонсировалась новая активность. О феномене Сысерти и новых моделях управления муниципальным образованием рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Справка DK.RU Дмитрий Андреевич Нисковских, глава Сысертского городского округа.

Родился 27 января 1982 г. в Среднеуральске.

Образование

Окончил Екатеринбургский филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России (2002), Уральскую государственную юридическую академию (2009).

Карьера

В 2001-2002 гг. — слесарь на заводе «Уралэлектромедь». В 2002-2005 гг. — начальник караула пожарной части. В 2005-2006 гг. — учредитель, директор некоммерческого партнерства «СПОРТ-ИНВЕСТ». Победитель политического проекта ВОО «Молодая Гвардия Единой России» «ПолитЗавод 2006». С 2006 по 2010 гг. — депутат Законодательного Собрания Свердловской области. В 2010-2017 гг. — в органах исполнительной власти Свердловской области: советник председателя правительства области, зам. министра строительства и развития инфраструктуры, зам. министра, а затем министр инвестиций и развития. В августе 2017 г. впервые избран по конкурсу главой Сысертского городского округа. В 2022 г. переизбран на должность. Мастер спорта России по лыжным гонкам. Родился 27 января 1982 г. в Среднеуральске.Окончил Екатеринбургский филиал Академии Государственной противопожарной службы МЧС России (2002), Уральскую государственную юридическую академию (2009).В 2001-2002 гг. — слесарь на заводе «Уралэлектромедь». В 2002-2005 гг. — начальник караула пожарной части. В 2005-2006 гг. — учредитель, директор некоммерческого партнерства «СПОРТ-ИНВЕСТ». Победитель политического проекта ВОО «Молодая Гвардия Единой России» «ПолитЗавод 2006». С 2006 по 2010 гг. — депутат Законодательного Собрания Свердловской области. В 2010-2017 гг. — в органах исполнительной власти Свердловской области: советник председателя правительства области, зам. министра строительства и развития инфраструктуры, зам. министра, а затем министр инвестиций и развития. В августе 2017 г. впервые избран по конкурсу главой Сысертского городского округа. В 2022 г. переизбран на должность. Мастер спорта России по лыжным гонкам.

По окончании института МЧС Дмитрий Нисковских устроился в пожарную часть и стал руководить коллективом, состоящим из десяти человек, где были сотрудники намного старше, с большим опытом тушения пожаров. Параллельно много занимался спортом, получал дополнительное высшее образование — юридическое. Жесткий ритм жизни — работа, тренировки, учеба — научили его тайм-менеджементу и умению ставить и достигать цели.

Уже на третьем курсе юридической академии Дмитрий Нисковских стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области, позднее решал проблемы обманутых дольщиков в статусе замминистра строительства, после стал министром инвестиций и развития.

Не часто бывает, когда с позиции министра областного уровня человек переходит работать в муниципалитет. Что дал вам опыт работы в областном правительстве для решения задач в должности главы муниципального образования?

— В первую очередь это коммуникации, контакты. И понимание того, как все устроено, принципов взаимодействия там, на верхнем уровне. Потому что муниципалитет не оторван от всего, что происходит у нас в регионе, в стране в целом. Есть сквозные федеральные программы, которые могут доходить до каждого муниципалитета, или же есть системное взаимодействие с определенными ведомствами, что тоже позволяет привлекать финансирование — на систему жилищно-коммунального хозяйства, на дороги, объекты благоустройства.

Работа в правительстве Свердловской области всегда была у меня посвящена какому-то прикладному формату взаимодействия. Скажем, в министерстве строительства я курировал тему, связанную с завершением строительства жилья, с обманутыми дольщиками более чем полусотни объектов. Мы занимались этим совместно с аппаратом полномочного представителя Президента в УрФО. Когда я уходил в министерство инвестиций и развития, то оставалось всего около десяти таких объектов — по остальным же вопрос был решен. Да и по этим десяти была проработана «дорожная карта» с инвесторами, вкладчиками, органами власти.

В министерстве инвестиций и развития тоже стояли прикладные задачи, которые касались непосредственно проведения мероприятий, привлечения инвестиций в моногорода. Поэтому, конечно, полученный опыт проектной деятельности и понимания того, как устроена система обработки и движения заявок для получения тех или иных ресурсов, трудно переоценить. Зная это, мне, в каком-то смысле, было легче начинать работу на посту главы муниципального образования, чем коллегам.

Как вы восприняли муниципальную службу, что вас удивило на новом месте?

— Муниципальная служба началась для меня с чистого листа. Как выяснилось, это намного более сложная система, чем министерство областного уровня. Многозадачность, которая есть в любом муниципалитете, касается всего. Начиная от социальных вопросов, которые лежат в плоскости образования, культуры, молодежной политики и много чего еще, заканчивая самыми болезненными для граждан вопросами, как, допустим, ветхое и аварийное жилье. А еще есть жилищно-коммунальное хозяйство, проблемы экологии, скажем, тот же вывоз мусора.

Случись любая жизненная ситуация — общественные организации и граждане идут первым делом в муниципалитет и ставят проблемные вопросы перед главой. И эта многозадачность, если честно, поразила меня.

До этого я думал, что мне все понятно, но во многое еще приходилось вникать по ходу дела. Я увидел опытный коллектив — это те люди, которые давно работают муниципальными служащими. И сочетание наших общих знаний, навыков, опыта позволило достаточно быстро включиться и определить процессы, которые было необходимо перенастроить в работе.

Вы так мягко сказали — перенастроить. А на самом деле вы внедрили систему проектной деятельности, собрали бойкую динамичную команду, которая никак не вписывается в привычный образ представителей администрации. Создали Агентство развития Сысерти. Кстати, вы сознательно не стали включать его в структуру администрации городского округа?

— Да, это был сознательный шаг. На мой взгляд, администрация — это не главное, что есть в муниципалитете. Главное — это люди, которые здесь живут. И мы как органы власти просто обеспечиваем определенные процессы, которые идут по регламентам. Допустим, заявление о присвоении адреса или уведомление о строительстве индивидуального жилого дома должны рассматриваться вообще без личного присутствия заявителя, и таких процессов очень много. Эта система работы в идеале должна быть «бездушной».

Но есть процессы, где нужно вникнуть, погрузиться, пообщаться, выслушать и найти какой-то не всегда тривиальный выход. На это у муниципальных чиновников элементарно не хватает времени.

И жизненный опыт подсказал решение. Вместе с Яном Кожаном мы решили создать некоммерческую организацию, сформировать команду единомышленников, чтобы эта структура взаимодействовала с общественными лидерами и вместе с ними генерировала проекты развития территории. В идеале мы хотели, чтобы предметно, подробно, заинтересованно пообщавшись с тысячами местных жителей, мы сформулировали стратегию развития, которую хотят сами люди, а не мэр или администрация. Далее мы соотносим эти желания с возможностями и получаем сбалансированный, учитывающий все интересы документ, по которому живем и развиваемся. В общем, у нас так все и получилось.



Панорама Сысерти. Фото: Сысертские вести

На чем строится концепция развития городского округа?

— На анти-унылости. Мы считаем, что любой, даже самый маленький город, должен жить какой-то более или менее активной жизнью. А администрация — это всего лишь «домработница», которую вы наняли, чтобы в вашей квартире было чисто: чтоб снег убирали, мусор вывозили, дороги ремонтировали, трубы чинили и так далее.

Понятно, что «домработнице» надо платить деньги — за тепло, водоснабжение и прочие услуги. Здесь тоже очень многие вопросы были связаны с наведением порядка. И немало приходилось объяснять.

Например, собственники многоквартирных домов уверены, что забота о придомовых территориях — не их дело, а кого-то другого. Поясняем гражданам буквально так: разве собственники частных домов и коттеджей не сами вешают у себя во дворе фонари, косят траву вокруг? Так почему вы считаете, что ваши дворы — не ваша забота? Если не устраивает управляющая компания, наймите другую, создайте ТСЖ. Очевидные, казалось бы, вещи объясняем буквально на пальцах. И такой просветительской работой занимается как администрация, так и общественные институты, включая волонтерские объединения и то же Агентство развития Сысерти.

У него особая важная миссия — по сути дела, оно показывает примеры положительного опыта, правильные модели поведения. И причем его KPI — качественно реализованный проект — должен быть выполнен не столько самим Агентством, сколько жителями, которые пришли, изложили свою идею и при поддержке Агентства ее реализовали. Эти маленькие истории успеха складываются в общую картину изменения жизни, настроения, отношения к месту проживания.

Можете привести конкретный пример?

— Конечно. Из окна моего кабинета можно увидеть кофейню «Море кофе», которую открыла сысертчанка Дарья Казакова. Это современный формат общепита, создающий атмосферу уюта, современного стиля жизни, позволяющий почувствовать себя частью цивилизованного общества. Даша открыла первую кофейню летом в креативном кластере на старом сысертском заводе. Потом решила открыть еще одну, мы ее порыв поддержали, провели конкурсные процедуры, определили место, теперь кофейня вполне успешно работает в центре города.



Кофейня успешно работает в центре города. Фото Виктора Белимова

В чем глобальный замысел создания Агентства развития города?

— Мы отладили живой организм. Есть определенная грантовая поддержка. Мы подключили предприятия, которые предоставляют различные виды ресурсов под совместные взаимовыгодные проекты. Например, перезагрузка завода «Фарфор Сысерти» происходит совместно с тем же Агентством развития Сысерти, точнее — с его творческим блоком.

Мы хотим создать структуру, которая бы работала над развитием города постоянно и вне зависимости от того, кто возглавляет администрацию. Мэры приходят и уходят, а структура работает, люди, заинтересованные в долгосрочном развитии территории, действуют, вектор достижения результата, поиска общественного консенсуса, поддержки инициатив, сохраняется. И эндаумент-фонд, который мы создадим в ближайшее время и под который собрали изначальный стартовый капитал от благотворителей, позволит иметь определенное финансирование для развития важных направлений. С этой структурой просто невозможно будет не считаться.

Насколько глубоко Агентство развития Сысерти погружается в проблематику и технологию решения проблем?

— Достаточно глубоко. Мы помогаем «приземлять» те или иные предложения. К примеру, мы рассчитали, что нам нужно еще десять автомоек в разных местах. Но это же не администрация должна делать, и не Агентство. Это возможности для предпринимателей. У них должно быть осознанное представление выгодности этого проекта или серии проектов. Значит, нужны местные люди, которые придут, увидят, осознают, обучатся и сделают. И такое сообщество, такая институция, как Агентство, помогает потенциально предприимчивых людей организовать. Это всегда выгодно муниципалитету.

Сегодня, когда я символически подвожу итог своей пятилетней работы в Сысерти, данные однозначно говорят о том, что доходы от малого и среднего бизнеса выросли у нас в два раза. Налоги на доходы физических лиц по муниципалитету в целом выросли также практически в два раза. Да, это происходит за счет роста заработной платы, но и за счет того, что новые рабочие места открываются, новые сервисы создаются — магазины, предприятия сферы услуг, производственные, логистические компании.

Не получится ли так, что эти долгосрочные цели будут когда-нибудь переписаны новым руководством?

— Не думаю. Цели, во-первых, на то и долгосрочные. А, во-вторых, если бы мы изначально писали стратегию «сами и для себя», то такие риски обоснованны — с начальником тяжело спорить. Наша стратегия строится на общественном консенсусе, ширкой поддержке жителей, общественных активистов, неравнодушных граждан самого разного возраста, которые на этой территории живут и будут жить, и через эти некоммерческие организации могут по сути дела управлять своим будущим.

А вы реально почувствовали, что отношение людей к территории изменилось?

— Конечно. Я увидел, что многие искренне вовлеклись в этот процесс. Я оценил десятки предпринимателей, которые давно здесь живут, ведут бизнес, а за последние годы стали соучастниками многих проектов развития территории. Они просто пришли не в администрацию, а сразу в Агентство и заявили: хотим это сделать, то попробовать, сюда включиться. Инструмент взаимодействия все время ширится, совершенствуется.

Более того, я почувствовал, что и внутри администрации отношение к этим процессам изменилось. Раньше, когда шли какие-то инициативы со стороны, администрации казалось, что началась атака и все быстро закрывались «в домике». Считалось, что человек с идеей — это что-то плохое, разрушающее устои, привычки. А мы научились, наоборот, совместно с общественностью находить этих лидеров, инициаторов, драйверов и помогать им.

Не скрою, поначалу я чувствовал, что некоторые сотрудники администрации к тому же Агентству с настороженностью, мягко говоря, относятся, видимо, думали, что появился какой-то конкурент, что он перехватит функции, а потом всех уволят.

Представители сферы культуры одно время недоумевали: зачем, мол, в День города проходит фестиваль «Лето на заводе» — он же отвлекает жителей от традиционных общегородских мероприятий. Мы объясняем: разве это плохо? Не наша ли общая задача сделать в этот день интересную и разнообразную повестку? В целом ведь больше людей выходит на праздник — работают разные площадки, на все вкусы.

Теперь с этим все согласны. Увидели в этом многообразии пользу и даже соучастие проявляют. Например, идею карнавала, которую выдвинуло Агентство, поддержали все сотрудники учреждений культуры не только Сысерти — каждого населенного пункта муниципалитета.

Читайте также на DK.RU: «Надо не решать вопросы по углам в черной комнате, а открыто говорить, что мы делаем»

В каком статусе находится Агентство?

— Это самостоятельная некоммерческая организация со своим уставом, учредителем, директором. Мы их деятельность никак не регулируем. Просто общаемся постоянно. Скажем, мы вместе писали долгосрочную стратегию развития городского округа. Затем защищали ее в Министерстве экономики Свердловской области. Сейчас Агентство самостоятельно работает над мастер-планом. Мы им помогаем. Рассказываем свое видение тех или иных вопросов. Они находят потенциальных инвесторов, которые хотят на территории что-то реализовать или уже что-то делают, и вовлекают их в процессы развития.

К примеру, собственники крупного торгового центра хотят, чтоб вокруг их объекта благоустраивалась территория. Вроде, да — это приведет к росту трафика покупателей. Но в то же время увеличится и количество машин, владельцы которых не обязательно пойдут в торговый центр. И это уже не столь интересно торговому центру, зато сервисам внутри него это как раз в плюс. Интересы нужно уравновесить, просчитать выгоды, риски и прийти к компромиссному решению в интересах горожан. Непростая задача, для решения которой одного главного специалиста в комитете по экономике явно недостаточно.



Плотина Сысертского пруда. Фото: Сысертские вести

Если сейчас кто-то из ваших коллег решит пойти по вашему пути и тоже инициировать создание такого Агентства, то какой совет вы бы дали с точки зрения подбора людей в такую структуру? Какими качествами они должны обладать?

— Во-первых, это должны быть люди, которые искренне хотят сделать на территории что-то долгосрочное и полезное. И не связанное с личной коммерческой корыстью. У нас ребята из Агентства — это люди, которые любят Урал, культурное наследие территории, где мы имеем честь жить. Они ценят нашу уникальность. И на базе этого формируют разного рода проекты, предлагают смелые идеи. И знают толк в том, что сейчас называется социальное предпринимательство.

Плюс должен быть пул предпринимателей. Потому что одному, даже крупному бизнесу, такой проект, как «Лето на заводе», не потянуть. Нужно сочетание множества разных интересов.

Одному нравится театр, другому современный танец, третьему аутентичная уральская кухня, четвертый обожает стрит-арт. Что они на этом зарабатывают? Не очень понятно. Но все получают удовольствие. И это в комплексе как-то работает. Люди делают то, что хотят делать. За счет их синергии и происходит волшебство совместного общественно-полезного труда, которое позволяет такие непростые общественные проекты двигать вперед. Поэтому нужны такие люди, которые «зажигаются» идеей сделать что-то большое. И искренне любят то место, в котором живут.

Чем вы сейчас как глава озабочены прежде всего? Какому вопросу уделяете больше всего внимания?

— Основная наша задача сегодня — поднять доходный потенциал муниципалитета до уровня, когда бы мы могли позволить себе софинансировать крупные проекты. Нам нужно построить с десяток школ и детских садов. Это миллиарды рублей. Нам нужно модернизировать систему водоснабжения и водоотведения. Тоже миллиарды рублей. Без доходного потенциала здесь ничего не решить.

Да, уже есть устойчивое понимание, что Сысерть может обеспечивать определенный экономический вклад. Но наша задача — не испортив тихий спокойный уклад сельской жизни, не изменяя нашей провинциальности, в хорошем смысле этого слова, не вредя экологии, сделать экономический рывок и выйти на уровень крупного города — например, Верхней Пышмы или одного из районов Екатеринбурга. Нам важно быть самодостаточными.

Мы не можем получить федеральные или областные деньги на строительство детского сада. А это 300 млн руб. Но мы могли бы хотя бы один садик в год строить сами — своими силами. Без ущерба для других статей бюджета — на ремонт дорог и прочее. Говоря о росте доходного потенциала территории, я говорю и о привлечении крупных капиталов на таких условиях, как концессия. Например, в том же водоснабжении. Мы хотим больше системного долгосрочного взаимодействия, которое бы позволяло осуществлять по-настоящему крупные проекты.

РЕ-ШКОЛА

В июле 2019 года в Сысерти архитектурное бюро «Рождественка» совместно с Центром научных исследований в сфере охраны архитектурного культурного наследия «Ре-Школа» провели летнюю практику для студентов и молодых архитекторов. В рамках воркшопа «Концепция развития территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских» архитекторы изучали Сысерть, старый завод, культурную и городскую среду. Результатом работы стала концепция развития территории завода и исторического центра, которые презентовала руководитель проекта Наринэ Тютчева. Ознакомиться с проектом подробно можно по ссылке: heartsysert.ru

С Дмитрием Нисковских беседовал Виктор Белимов, зам. директора Центра социально-экономических исследований и экспертиз РАНХиГС Екатеринбург

Ранее на DK.RU: Креативные кластеры: что это такое, чем они занимаются и при чем тут бизнес