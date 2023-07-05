Деталей нет. Авиакомпании могут отказаться от полетов на самолетах Ан-2

Обслуживание самолетов АН-2 или «кукурузников» стало практически невозможным из-за отсутствия европейских запчастей. В Минпромторге говорят, что переживать не стоит — в России создадут новый самолет.

Российские авиакомпании, которые эксплуатируют легкие самолеты Ан-2, столкнулись с дефицитом запчастей и предупредили, что в скором времени могут отказаться от эксплуатации воздушных судов, пишет РБК.

О проблемах с обслуживанием «кукурузников» участники рынка сообщили на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов», которое состоялось 29 июня.

Участники заседания рассказали, что гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев указал на проблемы с поставками запчастей для Ан-2 и их подорожание. Европейские поставщики запчастей отказались сотрудничать с Россией из-за санкций. Павел Ненастьев добавил, что ремонтные предприятия в скором времени прекратят оказывать сервисные услуги из-за отсутствия запчастей.

Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2, — предупредил он.

Гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов подтвердил, что в нынешних условиях перспектив эксплуатации Ан-2 практически нет.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что министерство совместно с производителями работает над созданием базовых технологий и авиатехники, которая сможет прийти на замену Ан-2. Так, Уральский завод гражданской авиации занимается созданием легкого многоцелевого самолета «Байкал», отметил представитель Минпромторга.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что самолеты малой авиации «Ладога» и «Байкал» могут собирать в Белоруссии. Переговоры на этот счет пройдут в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Выставка пройдет с 10 по 13 июля.

Как рассказывал DK.RU, за 2022 г., по данным Ространснадзора, было выявлено более 2 тыс. полетов, во время которых на самолетах использовались запчасти и компоненты с истекшим сроком годности.