Елена Артюх может остаться в должности бизнес-обмудсмена на неограниченный срок

Ее срок полномочий должен был завершиться в следующем году. Но областные власти решили пойти навстречу бизнесу и готовятся изменить областное законодательство.

Губернатор Евгений Куйвашев внес в Заксобрание проект поправок в закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области». Документ опубликован в базе ЗССО. Очевидно, инициатива связана с тем, что через полгода истекает законодательно разрешенный срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Елены Артюх.

Предлагается исключить норму, согласно которой одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области больше чем на два срока подряд. В пояснительной записке указано, что с предложением «обнулить» сроки выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. Сейчас законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Напомним, Елена Артюх официально назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в марте 2014 г., в 2019 г. произошло назначение на второй срок. До этого она руководила ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». Дважды становилась победителем премии «Делового квартала» — «Человек года».

Ранее Елена Артюх представила ежегодный доклад о защите прав предпринимателей в 2022 г. Как уже писал DK.RU, за год бизнес-омбудсмен оказал помощь по 1,9 тыс. обращений, 11% из них были связаны с действиями налоговых органов. В топ-5 самых актуальных проблем, с которыми к ней обращались предприниматели, впервые за долгое время вошла тема санкций — на нее пришлось 7,7% поступивших за год жалоб.