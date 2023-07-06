Все о банкротствах с минимальным занудством — юристы запустили подкаст на актуальную тему

Ольга Жданова и Сергей Гуляев сопровождают банкротные процедуры по всей России. За девять лет они накопили огромный опыт и невероятное количество историй. Ими они и делятся в своем подкасте.

Арбитражные управляющие Ольга Жданова, партнер юридической фирмы INTELLECT, и адвокат Сергей Гуляев, советник INTELLECT, — активно практикующие юристы. В течение последних девяти лет они плотно занимаются банкротствами и всем, что с ними связано. В июне они запустили подкаст и телеграм-канал «Подтверждается распиской».

Все эти годы (девять лет) мы успешно сопровождаем множество банкротных процедур по России, от небольших банкротств физлиц до банкротов с миллиардными оборотами, производственными комплексами и имуществом за границей. В нашей практике постоянно приходится сталкиваться с миллионом курьезных ситуаций, нелепых случаев, роковыми ошибками должников, кредиторов и их консультантов, с массой заблуждений, иллюзий и домыслов относительно банкротства. Так родилась идея этого канала и подкаста «Подтверждается распиской», — рассказывают Ольга Жданова и Сергей Гуляев.

Авторы говорят о банкротстве увлекательно, без занудства, на «человеческом» языке, а не на юридическом. Поэтому его интересно слушать даже тем людям, которые ничего не знают о банкротстве.

Первый выпуск «Банкротство — это как?» посвящен тому, что такое банкротство, откуда взялся этот термин, откуда пришло само понятие банкротства, как действовали в отношениях с должниками наши предки и что мы имеем в настоящий момент.

Также авторы рассуждают: банкротство — это плохо или хорошо? Когда банкротство необходимо, в каких случаях оно наступает, и что с этим делать. И предупреждают о последствиях, о которых обычно умалчивают «волшебники», предлагающие быстрое и безболезненное освобождение от всех долгов.

Тема второго выпуска — «Что написано пером… вырубишь недействительностью».

В нем авторы разбираются, что является сделкой в рамках банкротства, какие сделки могут быть признаны недействительными и почему, какие последствия наступают в результате признания сделки недействительной.

Третий выпуск «Цепи кованые, раскуйте нас!» посвящен выводу активов и оспариванию сделок.

Из него слушатели узнают: что делать, если имущество было выведено через цепочку сделок, как отличить добросовестного покупателя от очередного звена цепи, а также почему даже 10 последовательных сделок не помогут вам спрятать имущество, как бы ни хотелось.

Новые выпуски подкаста выходят раз в неделю.

Ссылка на подкаст «Подтверждается распиской». Его можно слушать на любой удобной платформе. В Telegram-канале подкаста публикуется не только информация о выпусках, но и то, что осталось за эфиром.

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