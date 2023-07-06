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Бытовая техника в РФ подорожает на 10-15% на фоне ослабления рубля

Бытовая техника в РФ подорожает на 10-15% на фоне ослабления рубля
Автор фото: Сергей Бобылев. Иллюстрация: ТАСС

Смартфоны и ноутбуки, по словам ритейлеров, подорожают уже со следующей недели. Цены на бытовую технику поднимут, вероятно, с августа. Пока что магазины распродают складские запасы.

#РИТЕЙЛ#ИМПОРТ#НОВОСТИ

Производители бытовой техники и электроники второй раз с начала 2023 г. поднимают закупочные из-за повышения курсов евро и доллара. Как пишет «Коммерсант», в среднем ритейлеры говорят о повышении закупочных цен на 10-15%. Курс валют в последние дни демонстрирует рост. 6 июля в ходе валютных торгов на Московской бирже доллар поднялся выше 92 руб., евро превысил 100 руб.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал изданию, что производители подняли цены на такие бренды как Beko, Grundig, Indesit, Tefal, Moulinex, Rowenta, Maunfeld, Lex и другие. Алексей Погудаев отмечает, что сильнее всего рост цен повлияет на смартфоны, ноутбуки и планшеты — это те товары, которые не производят в России:  

Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10–15%.  

Собеседник добавил, что рост цен на бытовую технику начнется, вероятно, в середине августа, поскольку сейчас ритейлеры еще распродают складские запасы.  

Глава представительства в России Candy-Hoover Group Глеб Мишин сообщил, что из-за курса валют «приходится поднимать розничные цены на 15%».

В целом участники рынка сходятся во мнении, что рост цен в рознице может быть выше 15%. Это связано с тем, что ритейлеры пытаются сохранить уровень прибыльности.  

Ранее DK.RU рассказывал, что ужесточение таможенного контроля со стороны Казахстана вынуждает дистрибуторов искать другие каналы поставок. Теперь товары по параллельному импорту везут через Китай, Кыргызстан и другие страны. Эксперты отмечали, что усложнение логистики может привести к росту цен на 10-12% на импортные товары, которые поставляют в Россию по параллельному импорту.   

Также Алексей Погудалов отмечал, что магазины закупают минимальное количество техники брендов LG, Samsung, Bosch и Electrolux, потому что конечная цена товаров в магазинах оказывается слишком высокой для покупателей, писал DK.RU.  

Автор: Екатерина Тарханова
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