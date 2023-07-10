General Invest собрала на бизнес-вечере в Gavi главных инвесторов Урала

Инвестиционная компания General Invest провела бизнес-встречу «Стратегия и тактика управления капиталом в новой реальности». Мероприятие прошло в итальянском ресторане Gavi в Екатеринбурге.

На этот бизнес-вечер с инвесторами специально прилетела команда топ-менеджеров из Москвы, во главе с генеральным директором General Invest Александром Хенкиным. Александр поблагодарил гостей за участие и отметил ключевую роль Екатеринбурга в бизнесе General Invest. Он подчеркнул, что Екатеринбург — стратегический регион для развития компании в 2023 г., который развивается благодаря богатой экспертизе по рынку региональной команды во главе с Владимиром Бобряшовым.

Модераторами инвестиционной встречи выступили заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании General Invest Анна Иванова и региональный директор в Екатеринбурге Владимир Бобряшов.

— Мы с большим воодушевлением смотрим на открывающиеся в 2023 году инвестиционные возможности. Среди них мы выделяем потенциал роста российского рынка, рынка акций Китая, российских замещенных облигаций и некоторых сырьевых товаров. Наши клиенты крайне заинтересованы в реализации новых инвестиционных идей, прозвучавших на бизнес-вечере в Gavi, — отметил во время ужина Владимир Бобряшов.

Команда управляющих из головного офиса компании General Invest в Москве на бизнес-вечере показала гостям сместившиеся акценты в некоторых отраслях российской экономики. Михаил Смирнов, портфельный управляющий по глобальным акциям компании, рассказал о мировой макроэкономике, отметив рецессию — ее причины и следствия. Основной упор выступления был сделан на российском рынке. Алексей Губин, директор по инвестициям General Invest, поделился с инвесторами актуальными идеями по облигациям. А Димитрий Резепов, старший аналитик, раскрыл тему азиатских рынков.

Следующая инвестиционная встреча с командой управляющих General Invest из Москвы запланирована в Екатеринбурге на октябрь.

Читайте также: Владимир Бобряшов: «Падение не будет вечным, за ним последует циклический рост»

Реклама. ООО КОНЦЕРН «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»