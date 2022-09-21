Владимир Бобряшов: «Падение не будет вечным, за ним последует циклический рост»

Хотя этот год для инвесторов шоковый, многие предпочитают ценные бумаги хранению денег в «банке». В августе на Мосбирже открылось 420 тыс. счетов. Как сейчас инвестировать и сколько можно заработать?

«Не будь специальной военной операции и санкций, мы все равно столкнулись бы с очень волатильными, падающими и совершенно нестабильными рынками. Ситуация, которую мы видим в России, — результат одновременного действия изолирующих факторов и политики международных центральных банков. Несмотря на сложности, у российских инвесторов осталось не так мало вариантов для вложения средств внутри страны. Нельзя сказать, что они полностью отрезаны и от международных рынков. В целом, российский рынок инвестиций находится в кризисе, но и в такой ситуации на нем можно работать и зарабатывать», — считает региональный директор инвестиционной компании General Invest в Екатеринбурге Владимир Бобряшов.

Он рассказал о возможностях и инструментах, которые сохранились у российских инвесторов.

Из-за санкций часть активов российских инвесторов оказалась заблокированной. Есть ли среди них ваши клиенты? Каковы перспективы выхода из этой ситуации?

— Конечно, эта проблема возникла и у клиентов нашей компании. Под санкции попал НРД — центральный российский депозитарий, структура, обслуживающая большую часть финансовых активов в стране. В результате пострадали все инвесторы, державшие там свои ценные бумаги (а зачастую другого выбора у них и не было).

Это беспрецедентная ситуация. Год назад любой представитель финансовой индустрии исходил из принципа незыблемости института собственности: он не будет нарушен ни при каких обстоятельствах, что бы ни происходило, какие бы политические пертурбации не возникали. Его действие должно распространяться и на финансовые активы, учитываемые через комплексную систему междепозитарных отношений. Когда междепозитарные отношения стали целью санкций, инвесторы утратили доступ к своим активам, теперь у них нет возможности ими распоряжаться. Общий консенсус по этому вопросу выглядит так: санкции несправедливы, права собственности безосновательно нарушены у десятков тысяч, возможно, сотен тысяч россиян, инвестировавших в иностранные активы.

Множество клиентов российских брокеров, в том числе люди, имевшие счета в иностранных финансовых организациях, оказались отрезаны от своих активов. Защитить свое право собственности в индивидуальном порядке, как мы видим, невозможно.

Все оказались в патовой ситуации, когда какие бы то ни было движения просто технически невозможны. Люди расстроены, но, поскольку они проходили через многие кризисы, подобные истории для них, увы, привычны.

Представители российских депозитариев собираются предпринимать юридические шаги, чтобы снять неправомерные санкции, вернуться к нормальной деятельности и дать российским гражданам возможность продать активы и каким-то образом репатриировать деньги. Но пока перспективы неясны. Общий консенсус таков: с разрешением политической напряженности — а она так или иначе разрешится — санкции постепенно снимут и доступ для российских инвесторов к своей собственности будет восстановлен в полном объеме. Когда это произойдет, неизвестно.

Что касается иностранных ценных бумагах, которые люди хранили на своих международных счетах и на Санкт-Петербургской бирже, их судьба отличается от площадки к площадке. Тем не менее, рынок иностранных активов в России сейчас действует. Рынок российских активов функционировать не переставал, он работает крайне эффективно, с минимальными сбоями. Мы видим, что российская инфраструктура выдержала удар, и с достоинством.

Готовы ли инвесторы вкладываться в ценные бумаги после всех «неприятностей», которые на них свалились? Готовы ли они вкладываться в российские активы, ведь многие компании попали (могут попасть) под санкции? Кроме того, их освободили от обязательной публикации финансовой отчетности.

— Инвестиционная деятельность на российском рынке стала сложнее, она менее предсказуема, чем раньше. Это обусловлено и ограничениями по публикации отчетности, и потоком новостей. Раньше мы ориентировались только на экономические новости, на ситуацию внутри компаний. Сейчас бизнес подвержен политическим рискам, которые могут сработать в любой момент. Информация о событиях, связанных с компанией, может за несколько секунд изменить ее оценку.

Несмотря на то, что рынок стал сложнее, что его сложнее анализировать и получать о нем информацию, он стал популярнее. Только за август на Московской бирже было открыто более 420 тыс. новых счетов. Количество людей, торгующих в нашей стране, перевалило за 21 млн. Активных счетов около двух миллионов. И это в нерадужной ситуации. Кроме того, российский рынок отрезан от иностранных инвесторов.

Популярность российского фондового рынка растет, он становится массовым — снижение ставок по депозитам и деятельность, направленная на повышение финансовой грамотности, принесли свои плоды. Если бы санкции не ввели, скорее всего, приток инвесторов на биржу был бы еще больше.

Думаю, через 10–15 лет все экономически активные граждане будут делать те или иные инвестиции на фондовом рынке. Это не гарантирует получения доходности, но инвестиции в ценные бумаги позволяют создавать некую подушку финансовой безопасности, находить эффективные варианты для размещения капиталов. В долгосрочной перспективе это способствует росту благосостояния граждан и росту экономики.

Сейчас неплохо себя чувствует российский рынок долговых инструментов: доходности выросли. На пике страха стоимость ценных бумаг снижалась, но ЦБ РФ управляет долговым рынком достаточно эффективно. Он несколько раз снижал ключевую ставку, соответственно, рынок ощутил запах свежих денег. Массовых банкротств, массовых неплатежей, массовых дефолтов по российским облигациям не было. Долговые инструменты, выпущенные государством, не пострадали вовсе.

В России хороший и достаточно ликвидный срочный рынок. Он позволяет делать ставки на нефть, золото, серебро, на изменение курса валют. Мы фиксируем значительный интерес к этому направлению.

Разумеется, все сегменты российского рынка упираются в российскую экономику. Очень сложно расти в условиях, когда она падает. Но падение не будет вечным: за ним последует циклический рост. Все ли компании «просели» одинаково? Нет. В целом, несмотря на сложности, на российском рынке можно создавать вполне успешные сбалансированные стратегии.

Какие компании сейчас представляются наиболее стабильными и интересными для инвестирования на российском рынке?

— Мы всегда жили в парадигме, что самые интересные объекты инвестирования — нефтяные и газовые гиганты. Сейчас ситуация меняется. Представленный по большей части сырьевыми компаниями и банками широкий рынок серьезно «упал», потом частично восстановился (ок. 20% от дна). Тем не менее, с февраля он потерял порядка 30%. В то же время стоимость некоторых нишевых компаний обновила свои исторические максимумы. Один из таких примеров — Дальневосточное морское пароходство. Подобные «точечные истории», компании небольшой капитализации, которые находят свою нишу, представляют интерес для инвесторов. Другое дело, что их надо уметь искать.

Думаю, рынок ценных бумаг станет по большей части рынком профессионалов, способных выбирать лучших игроков. Это в корне отличается от «пассивного» индексного инвестирования, когда человек покупает некий набор бумаг крупнейших компаний. Будущее за активным инвестированием.

Каков ваш прогноз относительно перспектив ценных бумаг крупнейших сырьевых компаний?

— Если на политическом фронте не будет серьезной эскалации, по итогам года мы можем увидеть по ним плюс 10–15% в рублях. Результат в иностранной валюте (многие инвесторы продолжают считать доходность своих портфелей в долларах), вероятно, будет на текущем уровне. Мы не видим серьезных драйверов для движения вверх ценных бумаг крупнейших компаний-экспортеров.

Вы сказали, для российских инвесторов сохранились возможности работы на зарубежных рынках. Каковы они на сегодняшний день?

— Во-первых, есть Санкт-Петербургская биржа, где представлен активный и достаточно ликвидный рынок ценных бумаг. Они доступны для российских инвесторов, в том числе с минимальными суммами. Во-вторых, у отечественных брокеров есть доступ к международным площадкам через международных партнеров. В-третьих, по большему счету у российских граждан нет значимых ограничений для перевода капиталов на иностранные счета. Лимит очень высокий: до миллиона долларов в месяц. Таким образом они могут переводить средства на зарубежные счета, зарегистрированные в налоговой инспекции, и использовать их для инвестиций через банки, с которыми у них сложились хорошие отношения. К сожалению, из-за санкционного давления делать это становится все сложнее.

справка DK.RU ЦБ РФ ограничил продажу россиянам ценных бумаг из «недружественных» стран. С 1 октября 2022 г. порог для таких сделок составит 15% портфеля клиента, с 1 ноября — 10%, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 г. брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по иностранным ценным бумагам.

Сохранила ли ваша компания ориентацию на зарубежные рынки?

— Мы продолжаем смотреть на зарубежные рынки, но обороты, конечно, снизились. Сохранить их в текущей ситуации просто технически невозможно. Есть интересные сектора на стыке международного и российского рынков. К примеру, еврооблигации российских эмитентов. Эти бумаги сильно подешевели на международном рынке, поскольку из-за санкций компании не в состоянии обслуживать свои обязательства в иностранных валютах. При этом они без особых проблем обслуживают свои международные обязательства на территории России. Инвестор может купить облигации российского эмитента, вращающиеся на международном рынке, и перевести их в российский контур. Доходность по таким бумагам может быть двузначной.

Какие ориентиры по доходностям на конец 2022 г. вы даете клиентам?

— Широкий российский рынок, скорее всего, бурного роста не покажет — никаких предпосылок к этому нет. Индивидуальные истории возможны и они могут составить определенную долю портфеля клиента. Евробонды российских эмитентов могут принести инвесторам доходность в 7–10%. Мы ожидаем плавную девальвацию рубля. Думаю, к концу года увидим курс в районе 68–70 руб. за доллар.

В целом, сбалансированный инвестиционный портфель сегодня включает бумаги наиболее перспективных российских компаний, ставку на валюты, ставку на сырье и небольшой процент активов, связанных с международным рынком. От такого портфеля к концу года можно ожидать доходность в 10–15% в рублях.

Это хороший показатель при достаточно широкой диверсификации. Вообще, значение диверсификации по местам хранения, валютам и инвестиционным идеям сейчас невозможно переоценить.

В ситуации, когда риски выросли, инвестиционная деятельность усложнилась и стала еще более непрогнозируемой, не проще ли хранить деньги в условной банке из-под огурцов?

— Я смотрю на кэш как на инвестицию. Надо признать, что с февраля по август российский рубль был хорошей инвестицией. К примеру, люди, успевшие продать доллар по 120 рублей, получили хороший доход. Не купившие его по такой стоимости, как минимум, не проиграли. В целом те, кто ничего не делал и просто хранил деньги в рублевом кэше, неплохо заработали в альтернативных валютах. Поэтому есть смысл держать в своих портфелях некий объем кэша. Стоит ли хранить рубли в условной «банке»? Думаю, нет — предпосылки к тому, что в России начнутся проблемы с безналичными платежами, в настоящий момент отсутствуют.

Наличные доллары есть смысл держать в пределах сумм, необходимых для турпоездок. На территории России использовать их невозможно, как невозможно и вывезти значительные суммы за рубеж.

А евро?

— Тем, у кого есть желание и возможность ездить в Европу, есть смысл держать евро в рамках бюджета, который будет гарантированно потрачен. Для остальных целей я затрудняюсь рекомендовать инвестиции в евро — в течение последнего года евро был слабой валютой, возможно, такой же слабой валютой он и останется. Паритет с долларом был пробит, и в свете развивающегося энергетического кризиса, скорее всего, евро продолжит снижение.

В последние месяцы мы все больше слышим об инвестировании в юань. Прокомментируете?

— Думаю, юань можно рассматривать как один из инструментов. Счета российских граждан в долларах и евро фактически превратились в некий аналог инвалютных рублей или условных единиц. Использовать их внутри России нельзя, получить наличные деньги крайне сложно. В свете этого юань может стать интересной альтернативой. Он торгуется на международном рынке, через кросс-курсы связан с долларом, евро и с международной финансовой системой. Сейчас курс юаня снижается относительно доллара, но его девальвация не столь значительна. Формируется сегмент инструментов, номинированных в юанях. Для людей, которые привыкли инвестировать в свободно конвертируемых валютах, но опасается вкладываться в долларовые активы, это хорошая возможность.

Вы отметили, что и в непростой ситуации возникают интересные, уникальные истории. Можете привести примеры?

— Лучшей идеей была покупка российских активов в тот момент, когда всем было очень страшно. Облигации крупнейших российских компаний стоили 20–25% от номинала, сейчас они подорожали до 60–65%. Российские акции отскочили от «дна» (8 августа) примерно на 20%. Таким образом, люди, у которых был кэш и возможность принять взвешенное решение, пока активы дешевели, хорошо заработали. Использовавшие «плечо» на пике рынка, инвестировавшие все средства без оглядки на возможность геополитических рисков потеряли значительные суммы.

Резюмирую: ситуация на инвестиционном рынке сложная, но не катастрофическая. Она рабочая. Разумеется, без санкций всем было бы лучше, но даже сегодня есть интересные возможности для заработка на российских акциях и российских облигациях. Иностранная инфраструктура для этого не нужна. В целом, мы думаем, что все самое страшное позади и мы будем постепенно дрейфовать наверх.

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