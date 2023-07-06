Евро ушел за 100. Курсы валют растут девять дней подряд

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для экономики в резком ослаблении рубля нет. Она также добавила, что высокие курсы валют окажут влияние на ключевую ставку ЦБ.

Курс доллара вырос более чем на два рубля в ходе торгов на Московской бирже и к 11:45 по московскому времени торгуется на отметке 93,3 руб. Евро также подорожал больше чем на 2 руб. и достиг показателей 101,4 руб. В прошлый раз на таких отметках евро и доллар находились 28 марта 2022 г.

Активный рост валюты начался 26 июня, тогда на открытии торгов на Мосбирже курс превысил 86 руб., евро — 94 руб., сообщал DK.RU. Всего же по итогам девяти дней доллар и евро выросли более чем на 7 руб.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России прокомментировала ситуацию на валютном рынке. По ее мнению, курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли. Она также добавила, что ослабление рубля не связано с желанием нарастить доходы бюджета:

Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что это чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджеты, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса.

Глава ЦБ рассказала, что у регулятора «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний»:

Плавающий курс — это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике. Важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ.

Также Эльвира Набиуллина дала сигнал о том, что будет с ключевой ставкой ЦБ в ближайшее время: