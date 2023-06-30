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Евро снова по 100? Курсы валют продолжают расти

Евро снова по 100? Курсы валют продолжают расти
Иллюстрация: kemerovo.bezformata.com

Зарубежные валюты, подросшие в цене после военного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, до конца недели продолжали стабильно расти. Впервые с 29 марта 2022 г. евро подрос до 100 руб.

#НОВОСТИ

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 97 руб./€ впервые с 29 марта 2022 г., рассказал Коммерсантъ. Курс доллара поднимался до 89,3 руб./$ (+1,98%). К 15:38 евро торговался за 97,02 руб./€ (+2,02%), к 15:40 — за 97,1 руб. Юань рос на 1,73%, до 12,266 руб.

Цены на золото, наоборот, впервые упали до минимальных с марта значений. Цены на металл снизились до минимального уровня с марта в ожидании дальнейших повышений процентных ставок, пишет MarketWatch. На 17:94 мск 28 июня золото торгуется по $1917,8 за унцию (-0,31%), что почти на $100 дешевле, чем в марте 2023 г. Стратеги Citigroup Inc. допустили, что «вялые технические показатели» могут привести к снижению цен на золото до $1875–1880, а то и до $1800 за унцию.

Рубль стал снижаться на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. В понедельник, 26 июня, на открытии торгов на Мосбирже курс превысил 86 руб. впервые с 30 марта 2022 г., евро — 94 руб. впервые с 25 апреля, рассказывал DK.RU. В некоторых обменниках стоимость покупки доллара взлетела до 200 руб., однако в воскресенье курс скорректировался. 

Автор: Андрей Широков
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