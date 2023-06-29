Цены на золото впервые упали до минимальных с марта значений

Аналитики связывают это с ожиданиями инвесторов: они прогнозируют повышение ключевых ставок по всему миру. «Вялые технические показатели» могут привести к снижению цен на золото до $1875–1880.

Золото приближается к отметке $1900, и это может стать серьезным испытанием поддержки этого металла, сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам. Интерес к золоту уменьшается, поскольку инвесторы осознают, что снижение ставок в 2023 г. крайне маловероятно.

Цены на металл снизились до минимального уровня с марта в ожидании дальнейших повышений процентных ставок, пишет MarketWatch. На 17:94 мск 28 июня золото торгуется по $1917,8 за унцию (-0,31%), что почти на $100 дешевле, чем в марте 2023 г. Стратеги Citigroup Inc. допустили, что «вялые технические показатели» могут привести к снижению цен на золото до $1875–1880, но добавили, что вряд ли они опустятся ниже $1800 за унцию.

«Инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и это плохо для золота», — отмечают аналитики. Стоимость металла снизилась до минимального уровня за последние три месяца. В марте цена золота превысила $2000 за унцию впервые с весны 2022 г. Это случилось из-за спроса инвесторов на активы-убежища из-за банковского кризиса в США и Европе. С тех пор стоимость золота снижалась, она несколько выросла после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, но снова упала.

Ранее несколько центробанков подняли ключевые ставки. Банк Англии повысил ставку на 0,5 п. п., до 5%, — самый высокий уровень за последние 15 лет. Национальный банк Швейцарии повысил ставку на 0,25 п. п., до 1,7%, и не исключил дальнейшего роста. Центробанк Норвегии повысил ключевую ставку до 3,75%, допустив, что может снова поднять ее в августе. Центробанк Турции повысил ставку впервые более чем за два года и сразу почти в два раза: с 8,5% до 15%. После этого курс турецкой лиры упал до исторического минимума.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл допустил, что регулятор может поднять ключевую ставку еще два раза до конца года. ФРС повышала ее постоянно в течение 15 месяцев, с марта 2022 г. до июня 2023 г. 10 раз подряд, а 14 июня впервые за это время сохранила на уровне 5–5,25%.

Весной 2023 г. Госдума разрешила россиянам копать золото, рассказывал DK.RU. По задумке Путина, отказ от монополий и постоянный рост глобального спроса на золото открывает возможность создания в государстве нового класса предпринимателей — старателей и золотодобытчиков. Инициированный президентом проект закона о старательской деятельности даст каждому гражданину России возможность найти свой Клондайк и обогатиться. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров.