Найти свой Клондайк и обогатиться: Госдума разрешит россиянам копать золото

По задумке Путина, отказ от монополий и постоянный рост глобального спроса на золото открывает возможность создания в государстве нового класса предпринимателей — старателей и золотодобытчиков.

Правительственная комиссия внесла в Госдуму инициированный президентом проект закона о старательской деятельности, который даст каждому гражданину России возможность найти свой Клондайк и обогатиться. Согласно проекту закона, в течение трех ближайших лет на Дальнем Востоке и в Арктике будет запущен специальный пилотный режим, который далее распространится на всю Россию. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров. Срок эксплуатации этой земли можно будет продлить, рассказывают РИА Новости.

Разрабочики законопроекта считают, что он базируется на анализе мирового и отечественного исторического опыта: например, в США индивидуальная разработка золотых месторождений работает с 1872 г. По некоторым данным, в России насчитывается около десяти тысяч россыпей с запасами золота до 20-30 кг, которые находятся вне поля зрения монополистов, но очень даже интересны индивидуальным старателям. Согласно инициаторам законопроекта, создание новой официальной отрасли только в течение первых трех лет привлечет в бюджет регионов дополнительно до 30 млрд руб. и обеспечит около десяти тысяч новых рабочих мест.

Главным мотивом при инициации данного закона может быть задача гарантировать стабильное наполнение государственных золотовалютных запасов (ЗВР) за счет золотых месторождений, неинтересных или нерентабельных для крупных компаний, то есть золота, которое буквально валяется под ногами.

Представители существующих профильных организаций высказали мнение, что новый закон вряд ли привлечет в отрасль новых людей из-за нереалистичных условий, то есть золото выгодно добывать только силами именно крупных компаний. При выделении золотоносного участка есть ряд важных условий: старатель может работать только на одном участке, углубляться в землю можно только на пять метров, а работать на производстве могут не более десяти человек. За весь период разработки участка на нем можно добыть не более 30 килограммов золота, а также ряд других.

На данный момент Россия стабильно входит в тройку крупнейших производителей золота и делит второе место с Австралией, добывая более 300 тонн благородного металла в год. По золотовалютным запасам Россия на четвертом месте после Китая, Японии и Швейцарии с объемом соответствующих накоплений в $582 млрд на конец 2022 г. По данным Минприроды, по состоянию на 2022 г. разведанные запасы золота в стране составляют 15,5 тыс. тонн (и эти оценки постоянно увеличиваются при открытии новых месторождений), то есть при существующих темпах добычи этих запасов хватит минимум на 50 лет.

Согласно данным Всемирного совета по золоту (WGS), за 2022-й спрос на золото вырос до 11-летнего максимума. За прошлый год центральные банки приобрели 1136 тонн благородного металла, что является максимумом за последние 55 лет. Цена золота в мире за пять лет выросла на 45,43%, а за последние шесть месяцев — на 21%. В самой России спрос на золотые слитки и монеты в 2022 г. по сравнению с 2021-м вырос в пять раз.

В рамках антироссийских санкций западные страны заморозили около $330 млрд российских золотовалютных резервов, активов российских компаний, организаций и физических лиц. Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн руб., сообщила представитель ЦБ России Ольга Шишлянникова. Скупка золота Россией повторяет сценарий Южной Африки во время санкций, когда поддерживалась внутренняя добыча путем покупки драгметалла за местную валюту, что ускорило гибель Бреттон-Вудской системы, рассказывал DK.RU.