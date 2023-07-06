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«Яндекс Путешествия» заплатят 250 млн руб. за привлеченных клиентов

«Яндекс Путешествия» заплатят 250 млн руб. за привлеченных клиентов
Иллюстрация: Яндекс

В 2022 г. «Яндекс Путешествия» выплатили по этой программе 100 млн руб. блогерам и владельцам сайтов за привлеченных клиентов, которые забронируют отель или закажут билеты.

#НОВОСТИ

«Яндекс Путешествия» выплатят блогерам и владельцам сайтов от 200 до 250 млн руб.: сервис запустил партнерскую программу, по которой они могут получить процент от заказа новых клиентов. В 2022 г. «Яндекс Путешествия», по собственным данным, уже выплатили по этой программе 100 млн руб., сообщила Forbes пресс-служба сервиса. В 2023 г. сервис обновил ее и повысил процент от заказа, который могут получить партнеры, если привлекут клиентов: 

Теперь максимальный процент дохода за заказ составляет 12% вместо 8% — столько заработает партнер за бронирование отеля. За оплаченный авиабилет он получит комиссию 2,2%, а за ж/д билет — 5,5%. Благодаря обновлениям максимальный доход партнеров вырастет в 1,5 раза.Также добавили новые инструменты: кроме баннеров и промокодов, участники программы смогут также использовать виджеты и API, который подтягивает нужные данные (например, название гостиницы, цену, свободные даты для бронирования) на сайт или в статью.

Руководитель партнерской программы «Яндекс Путешествий» Анна Самаркина уточнила, что средний заработок партнера в месяц — 50 000 руб., максимальный может превышать 500 тыс. руб. По ее словам, средняя конверсия из визита в заказ составляет 8%. В 2022 г. сервис сообщал, что средний заработок одного участника в январе-марте прошлого года составлял 43 000 руб., максимальный — больше миллиона.

«Яндекс Путешествия» — российский сервис для поиска и бронирования отелей, билетов на самолет, поезд и другие виды транспорта. В конце февраля сервис запустил собственное приложение, которое показывает на даты путешествия рекомендации мероприятий от «Яндекс Афиши». Одно из популярных ранее приложений для бронирования отелей Booking в марте 2022 г. объявил о приостановке работы в России. По словам опрошенных Forbes представителей отельной сферы и игроков рынка онлайн-тревел-агентств (ОТА), на долю Booking приходилось от 40% до 90% бронирований. В апреле того же года о приостановке работы принял решение и Airbnb. 

В правительстве считают, что отечественные интернет-ресурсы были в приоритете у россиян еще до ограничений, поэтому их блокировка или уход из России ничего не изменит, рассказывал DK.RU. Минцифры РФ озвучило перечень российских аналогов интернет-ресурсов вместо заблокированных сервисов иностранных IT-компаний. Вместо платформ корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) предлагается использовать соцсети VK, Одноклассники, Yappy, ЯRUS и Мой мир, а также мессенджеры Telegram, ТамТам, TenChat, ICQ и Frisbee. Для организации видеоконференций вместо Zoom рекомендуют использовать Сферум, Видеозвонки Mail.ru, Видеозвонки VK и Яндекс.Телемост. 

Автор: Андрей Широков
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