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Вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге: уже двое погибших

Вспышки менингита на складе Ozon в Екатеринбурге: уже двое погибших
Иллюстрация: finam.ru

5 июля стало известно о распространении менингококовой инфекции среди сотрудников распределительного центра маркетплейса в Кольцово. Двое из девяти выявленных заболевших скончались.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Сегодня днем появилась информация о смерти 21-летнего сотрудника распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Спустя несколько часов стало известно о гибели второго заболевшего, 46-летнего мужчины.  

В свердловском минздраве факт смерти обоих подтвердили, но подчеркнули, что причины смерти еще устанавливаются.

По данным Baza, у обоих умерших инфекция развилась буквально за сутки. Первый пациент поступил в больницу 25 июня, а на следующий день скончался. Второго госпитализировали 1 июля, и он умер в тот же день.

В настоящий момент семь работников склада госпитализированы. Проводится эпидемиологическое расследование. Уже определены границы очагов по местам проживания и работы инфицированных людей, установлены контактные лица. В центре Ozon проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На складе введен масочный режим.

Ранее DK.RU писал, о росте случаев бешенства в Свердловской области.  

Автор: Виктория Говорковская
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