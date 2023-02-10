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В Свердловской области растет заболеваемость бешенством

В Свердловской области растет заболеваемость бешенством
Иллюстрация: ru.freepik.com

Об этом сообщил директор регионального департамента ветеринарии Евгений Трушкин. Сейчас карантин объявлен в Екатеринбурге, Полевском, Белоярском и Байкаловском ГО.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

Бешенство — цикличное заболевание. В 2016 г. в Свердловской области было зарегистрировано порядка 70 случаев, потом был спад, в 2021 г. — девять случаев, в 2022 г. — 28, а в этом году — уже восемь.

Директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин предупредил, что, скорее всего, число заражений бешенством будет расти. 

Чаще всего бешенство разносят лисы (40 случаев за последние четыре года и один месяц). Следом идут: домашние или бездомные собаки (11 случаев), енотовидные собаки (семь случаев), коты (два случая), мелкий рогатый скот, барсуки, крысы и волки (по одному случаю).

Сейчас карантин по бешенству действует в Полевском, Белоярском и Байкаловском ГО и в Екатеринбурге. В январе карантин был объявлен в Октябрьском районе города. Потом труп собаки с признаками заболевания нашли на ул. Фролова. В начале февраля бешенство было зафиксировано у волка, добытого в границах природного парка «Бажовские места».

Впрочем, в столице Урала ограничительные меры собираются снять, соответствующее распоряжение губернатора уже готовится.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге трое детей заболели корью. Эпидемиологический очаг зарегистрирован в Железнодорожном районе города. Заболевших корью детей госпитализировали, всех, контактировавших с ними, отстранили от посещения школ и детских садов. Проводится вакцинация против кори по месту жительства и учебы заболевших.

Напомним, в декабре 2022 г. школы Екатеринбурга за две недели до наступления зимних каникул были переведены на дистант из-за резкого роста заболеваемости гриппом.

Автор: Виктория Говорковская
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