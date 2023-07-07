Кто и что вам должен при повреждении или утрате жилья — Иван Косьмин

Имущество гибнет в результате стихийных бедствий и тихих катастроф (пожар из-за плохой проводки). Повреждается по вине нерадивых соседей и «стечения обстоятельств». За чей счет его можно восстановить?

С апреля Свердловская область охвачена пожарами, из-за которых уже сотни людей лишились жилья. Самая масштабная катастрофа развернулась в поселке Сосьва, где огонь уничтожил более полутора сотен домов. Оставшимся без крыши над головой сосьвинцам (более 600 человек) относительно «повезло» — их обеспечат новым жильем за счет средств, выделенных из регионального и федерального бюджетов. Большинство же погорельцев, как и жертв потопов, остаются со своей проблемой один на один.

«Хорошо, что власти обратили внимание на произошедшее в Сосьве и решили помочь пострадавшим, но это исключение из правила. Дома, дачи, бани горят ежедневно, и люди буквально остаются «у разбитого корыта». Как правило, собственники не могут предотвратить пожар, потоп или ограбление, но минимизировать материальные последствия утраты имущества — в их силах», — отмечает заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге Иван Косьмин.

Представим, что дома жителей Сосьвы и других мест, где бушевал огонь, были бы застрахованы. Как развивались бы дальнейшие события?

— При фатальной гибели объектов погорельцы получили бы максимальные суммы по своим страховкам и смогли бы восстановить все разрушенное. Если бы они позаботились не только о жилье, но и о страховании жизни и здоровья, получили бы выплаты и по этим полисам. Ведь от огня страдает не только имущество, но и люди.

Справедливости ради замечу, что в Сосьве часть домов застрахованы. Клиентов РЕСО-Гарантия в этом поселке нет, но они есть в Асбесте, Нижнем Тагиле и других местах, где все горело. Сейчас мы выплачиваем им возмещения. Пожары этого года и их последствия еще раз показали, насколько важно в вопросах, связанных со здоровьем и имуществом, действовать на предупреждение. Но чаще мы видим обратное: люди массово бегут страховаться, когда огонь оказывается в километре от их домов.

По числу пожаров 2023 год выбивается из статистики. Однако страховые события происходят постоянно: затихли пожары, но град побил машины и строения, следом пришло наводнение — и так по кругу каждый год. Но чаще имущество гибнет или повреждается по более банальным причинам. Короткое замыкание — дом сгорел — у семьи больше нет ни кола, ни двора, ни денег на них.

Страховка же позволила бы этот дом отстроить или отремонтировать, или купить квартиру. Вариант страховой защиты можно подобрать практически для любого объекта, кроме совсем ветхого. Конечно, если дому 50 лет, и проводка ни разу не менялась, страховщик обратит на это внимание. Но не менее 70% домов точно можно застраховать.

Причина пожара влияет на выплату? В каких ситуациях страховщик может в ней отказать?

— Если будет доказано, что страхователь уничтожил свое имущество умышленно. Вообще, у каждой компании есть правила страхования и исключения: в каких случаях событие не будет считаться страховым. Прежде чем подписать договор, клиент должен обязательно их изучить.

Опишу конкретную ситуацию: весной, несмотря на запрет властей и предупреждение соседей, мужчина начал жечь листву в бочке. Вылетела искра — сгорел и его дом, и дома двух соседей. Будь у него страховка, помогла бы она ему?

— Сложный и провокационный кейс. Страховая компания будет действовать в соответствии с заключением пожарных и компетентных органов. Если они признают, что собственник дачи нарушил закон, правила эксплуатации объекта, страховщик будет вправе отказать ему в компенсации. С другой стороны, установить и доказать, что пожар произошел из-за искры, вылетевшей из его бочки, весьма непросто.

В примере фигурируют еще два объекта — сгоревшие строения соседей. Если бы наш дачник застраховал гражданскую ответственность перед третьими лицами, то на эти два дома полис сработал бы, независимо от заключения экспертов. То есть, соседи получили бы компенсации от страховщика.

Кейс На даче в санузле отказал электрический конвектор, поддерживавший минимальное тепло в помещении в зимний период. Вода замерзла, лопнули трубы и унитаз, пострадали смеситель и отделка. Исходя из калькуляции ущерба, РЕСО-Гарантия выплатила 43 тыс. руб. Следующей зимой история повторилась из-за отключения электричества в поселке. На сей раз пострадала часть кухни, смеситель, трубы. Выплата по страховке составила 24 тыс. руб. Через некоторое время агент связался с клиентом, чтобы провести осмотр после устранения повреждений. Клиент сообщил, что недоволен суммой выплаты, поскольку для ремонта ее недостаточно: Агент: Сколько вы потратили на ремонт? Сохранились чеки, договоры? Клиент: Я еще не делал. Агент: Тогда откуда данные, что вам не хватило? Клиент: Мне УК сказала, что тут точно не хватит Агент: Есть ли смета работ от УК? Клиент: Нет. Вывод: расчеты экспертов по выплатам не всегда совпадают с ожиданиями клиентов, но страховщики опираются именно на них и на официальные документы.

Зачатую пожары приводят к потере всего имущества — мебели, бытовой техники. Каким образом лучше предусмотреть и его защиту?

— Оформить полис максимально детально: зафиксировать все движимые или недвижимые объекты и их стоимость. Это упростит работу страховой компании и жизнь клиенту при получении выплаты в случае ЧП. Бывает так: все недвижимое имущество застраховано на 1 млн руб. В результате страхового события повреждается, условно, один холодильник. Клиент утверждает, что он стоит 500 тыс. руб., но в документах это не зафиксировано. И что делать? Чтобы такого прецедента не возникло, лучше своевременно все описать. При страховании дорогих объектов (от 12 млн руб.) мы за свой счет привлекаем независимого эксперта, который осматривает, оценивает и фотографирует все, что страхуется.

Какую оптимальную страховую программу РЕСО-Гарантия вы можете рекомендовать для владельцев индивидуальных домов ?

— В классическом полисе страхования дома предусмотрены следующие риски: пожар, залив, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц. Он финансово обезопасит имущество клиента больше чем в 90%. В то же время есть страховки с расширением, покрывающие не только стандартные, но и нестандартные риски. В рамках таких продуктов мы выплачиваем компенсации за сгоревшую в результате короткого замыкания бытовую технику, за поврежденное из-за протечки крыши имущество — вплоть до вспухшего из-за попадания воды через форточку ламината. Это полисы, скажем так, для ценителей своего спокойствия. Разумеется, они стоят дороже стандартных.

Выросла ли стоимость страховок на дома из-за печальных событий этого весенне-летнего сезона и увеличения спроса на полисы?

— Нет, мы не спекулируем на таких вещах. Если тарифы поменяются, то глобально и для всех. Пока мы продолжаем страховать на прежних условиях.

Кейс Дано: небольшая баня с жилой комнатой в Белоярском районе, где постоянно проживают двое пенсионеров. Строение утеплено, есть полы с электроподогревом. Как-то ночью люди проснулись и обнаружили дым и возгорание в санузле. Причина — перегревшийся кабель обогрева, который был намотан на слив канализации под дом. От раскаленного кабеля оплавился полистирольный утеплитель и начали обугливаться лаги и доски пола. Только чудом пожар удалось локализовать и избежать жертв. Размер ущерба оказался небольшим, повреждения были устранены локально, без разбора всего строения. РЕСО-Гарантия выплатила по страховке 60 тыс. руб. Через год клиент доверил компании защиту свежевыстроенного дома.

Переместимся в квартиру и представим, что вас затопил сосед. Что он вам должен? И как получить с него компенсацию в теории и на практике?

— Первый вариант: моя квартира не застрахована. Значит сосед должен компенсировать мне стоимость ремонта. Как получить с него деньги — отдельная история с открытым финалом. Ее исход зависит от адекватности и порядочности соседа и заключения суда, если к нему придется прибегнуть.

Второй вариант: моя квартира застрахована. В этом случае сосед, по большому счету, ничего мне не должен — мне должна страховая компания. Она признает этот риск страховым на основании акта, составленного ТСЖ или уполномоченными органами. Дальше определяется размер ущерба, и я получаю выплату по страховке. А что с соседом? Страховщик разбирается, есть ли основания для взыскания денег с него, но меня как клиента эта тема уже не касается.

Какой полис вы могли бы рекомендовать как оптимальный для страхования квартиры?

— Стандартные полисы страхования квартир покрывают последствия пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц. Плюс гражданскую ответственность владельца жилья. В наших коробочных продуктах «Домовой» расписаны лимиты — что и на какую сумму застраховано. Например, в популярном варианте полиса «Домовой. Экспресс» конструкция квартиры (стены, оконные и дверные проемы, перекрытия) защищена на 8,5 млн руб., отделка — на 1 млн руб., движимое имущество — на 700 тыс. руб., гражданская ответственность — на 1 млн руб. На мой взгляд, этот полис можно назвать оптимальным. Он стоит около 7,7 тыс. руб.

Есть коробочные варианты подешевле и подороже — «Домовой. Эконом» и «Домовой. Премиум». И есть возможность застраховать квартиру «под ключ» в рамках продукта «Все включено». Цена страховки зависит от наполнения и лимитов. Как правило, в квартирах страдают отделка и движимое имущество. На мой взгляд, их защите и следует уделить более пристальное внимание.

Год назад вы говорили, что страховщики и правоохранители ожидают волну угонов и квартирных краж. Сбылся ли этот прогноз?

— Если говорить про эти два риска, то в ситуации неопределенности мы «перестраховались». Поставки запчастей налажены, следовательно, машины можно ремонтировать. Кроме того, авторынок переориентируется на китайских и отечественных производителей.

В связи с этой «переориентацией» изменились ли ваши подходы к страхованию авто? Ведь считается, что китайский автомобиль и немецкий — разные «сущности».

— В автостраховании ничего не поменялось. Есть машина, известны ее стоимость и стоимость ее ремонта, есть официальные дилеры — вот все, что нужно для страхования. Страховщику не важно, где машина произведена, хоть на Луне. По поводу того, что с точки зрения качества «китаец» — не «немец» и не «американец», я бы поспорил. Китайские машины, которые мы видим сегодня, кардинально отличаются от поставлявшихся еще три года назад. А премиальные «китайцы» дают фору многим зарубежным брендам.

Кейс Газель протаранила на стоянке машину клиента РЕСО-Гарантия и скрылась с места ЧП. Удар пришелся не самым типичным образом, поэтому у трасологов возникли вопросы. Ситуацию усложняло то, что клиента не было на месте происшествия в момент события. Не было записей видеорегистратора, фотографий или показаний свидетелей. Полиция г. Арамиля не горела желанием разыскивать причинителя вреда. Страховое событие «вывез» видеофайл, который любезно предоставили сотрудники соседнего магазина. На нем происшествие было четко видно, удалось разглядеть и госномер газели. Машина оказалась в собственности юрлица, которое находится в состоянии банкротства, полиса ОСАГО нет. Установить личность водителя полиция не смогла. Вывод: если бы у клиента не было полиса каско, он вряд ли получил бы возмещение ущерба.

Можно ли обозначить тренды в страховании в 2023 году?

— Мы видим рост интереса к страхованию. С одной стороны, в периоды неопределенности у большего числа людей где-то на подкорке возникает мысль (совершенно правильная): надо себя обезопасить хотя бы финансово. С другой, люди обращают пристальное внимание на страхование, когда видят все больше громких происшествий. Таких, как в Сосьве. Я надеюсь на дальнейшее развитие культуры страхования в России, ведь, по сути, страховка — это доступный инструмент, позволяющий позаботиться о себе, своем будущем и будущем своих близких.

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