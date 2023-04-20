«В Екатеринбурге ощущаю себя екатеринбуржцем, в Москве — москвичом с долей екатеринбуржца»

Иван Косьмин прилетел в Екатеринбург 17 лет назад, чтобы возглавить местный филиал компании РЕСО-Гарантия. Каким он увидел город в середине 2000-х и каким видит его сегодня — на DK.RU.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Иван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге:

— Я приехал в Екатеринбург 17 лет назад в длительную командировку — возглавить региональный филиал РЕСО-Гарантия. Я родился и вырос в Москве, в Екатеринбурге же раскрылся мой профессиональный потенциал как топ-менеджера, здесь я нашел много друзей и создал семью. Так что я не сравниваю эти города с позиции, какой хуже, какой лучше.

Екатеринбург встретил меня серостью. Я прилетел в ноябре, было морозно, бесснежно, вдоль дорог лежали пыль и грязь — не радующая глаз картина. Но я понимал, куда я еду, зачем и сдерживал эмоции. Для меня было очевидно: Москва — центр притяжения финансов и бизнеса, но и в Екатеринбурге есть чем заняться. Был интерес и азарт внедрить здесь те вещи, о которые узнал там. В общем, желания развернуться и улететь назад из-за бытовых обстоятельств и первых визуальных впечатлений не возникло.

За время моей жизни в Екатеринбурге город глобально, колоссально изменился. Когда-то я ездил на работу по улице, вдоль которой стояли старые деревянные дома, сейчас на их месте возвышаются многоэтажные жилые кварталы, общественные здания, школы. Центр города преобразился: отель Hyatt, башня «Исеть» и весь квартал «Екатеринбург-Сити», небоскреб «Высоцкий», благоустроенные набережные, новые дороги и дорожные развязки — все это выросло на моих глазах.

Мне нравится, что Екатеринбург не боится строить высоко. В то же время в городе сохраняется историческая застройка. Когда старые особняки поддерживаются в надлежащем состоянии, это радует.

Хорошо, что облагораживается не только центр, но и спальные районы, такие как Уралмаш, Химмаш. Они становятся комфортными и красивыми, поэтому некоторые даже перевозят туда офисы.

Я испытываю чувство дискомфорта из-за того, что в городе не чисто, а любое демисезонье превращается в катастрофу. При всем уважении к администрации, которая пытается что-то с этим сделать, нередко видишь курьезные вещи: движется машина, собирающая пыль, при этом сама пылит так, что лучше бы ее не было. Пыль переносится на тротуар, потом дворники сбрасывают ее обратно на дорогу — и дальше по кругу. Мне кажется, с технологией уборки у нас что-то не так. Хотелось бы, чтобы воздух был свежее, и чтобы машина после клининга оставалась чистой больше десяти минут.

Инфраструктуре Екатеринбурга многие завидуют, в том числе москвичи: она компактная, плотная, комфортная, интересная, зажигательная и разнообразная. Мне кажется, любой человек может найти на свой вкус способ проведения досуга, будь то спорт, рестораны, вечеринки, концерты, творческие вечера, квесты и детские мероприятия — выбор большой.

Деловой климат в Екатеринбурге четкий, понятный. В бизнес-общении важны личные коммуникации. Благодаря компактности города с партнерами легко взаимодействовать. На мой взгляд, налажена и связь между городской и областной администрациями и бизнесом.

Когда приезжают гости, я показываю им знаковые места и памятники истории, такие как Храм-на-Крови, Ганина Яма, знак Европа-Азия. Все всегда удивляются, когда я рассказываю, что живу в Азии, а на дачу езжу в Европу.

Интересен наш Верх-Исетский пруд, где проводятся серьезные яхтенные соревнования и рождаются чемпионы в яхтенном спорте, хотя моря поблизости нет.

В хорошую погоду я с удовольствием возвращаюсь с работы домой пешком или заранее выхожу на деловую встречу, чтобы заодно прогуляться по центру — улице Ленина, Плотинке. Люди, утки, самокаты — это та жизнь города, за которой интересно наблюдать. Вечером и в выходные она одна, в будни — другая, более деловая. Порой мы выезжаем с детьми в центр, чтобы погулять, поесть сладкую вату — такие простые вещи тоже расширяют кругозор.

Прожив в Екатеринбурге 17 лет, на сакраментальный вопрос о том, кем я сейчас себя ощущаю — москвичом или екатеринбуржцем, отвечаю так: в Екатеринбурге — екатеринбуржцем, в Москве — москвичом, но с долей екатеринбуржца.

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