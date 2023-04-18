«Экономика страны во многом обязана своим спасением таким городам, как Екатеринбург»

«Екатеринбург – бизнесовый город, местные предприниматели не теряют оптимизма даже в стрессовых ситуации. Совладелец ГК «Очки Для Вас» Михаил Фейгин рассказал, что еще делает столицу Урала особенной.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил специальный проект к 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Михаил Фейгин, совладелец группы компаний «Очки Для Вас»:

— Я помню Свердловск, позднее ставший Екатеринбургом, закрытым городом с множеством оборонных заводов. И уникальный, волнующий период, когда его начали открывать. Я выучил испанский язык, чтобы принять участие в программе обмена студентами, — другого способа посмотреть мир тогда просто не было. В рамках программы я посетил Испанию, а у меня гостил Луис, прилетевший с группой из Мадрида. Мы гуляли по городу, в котором отсутствовало элементарное уличное освещение, и Луис спросил: «У вас что, энергетический кризис?».

Однако на моих глазах город начал развиваться удивительными темпами, отстраиваться и открываться. Кульминацией открытости стал чемпионат мира по футболу: улицы буквально наводнили иностранцы, было весело и радостно за этим наблюдать. Надеюсь, это ощущение еще вернется. Мне кажется, горожане настроены дружелюбно по отношению к гостям из всех стран.

Мне нравится жить и работать в Екатеринбурге. Здесь наш бизнес успешно развивается, у нас удобно расположенное производство и прекрасный коллектив. 7 июля компания «Очки Для Вас» отметит тридцатилетний юбилей. Для территории с «рискованным бизнесделием» это значительная дата.

Екатеринбург – очень бизнесовый город. Здесь остро конкурентная предпринимательская среда, общий уровень которой влияет на стандарты сервиса. Многие уральские компании вышли на федеральный уровень.

Думаю, свою лепту вносит то, что наш город очень компактный. Например, Москва считается городом одного дела в день. Если живешь в центре Екатеринбурга, в течение дня можешь решить массу задач, позаниматься спортом, съездить на встречу. Поэтому мы и развиваемся так быстро и активно.

С каждым годом город становится ярче и современнее. Правда, мне не хватает ощущения стилевого единства в центре. Некогда популярная точечная застройка и проекты из разряда «кто во что горазд» город не украсили. Сейчас Екатеринбург застраивается более планомерно, появляются комплексы зданий, вокруг которых формируется инфраструктура. Есть хорошие примеры реконструкции исторических построек, их превращения в музеи, выставочные пространства, рестораны. Обидно, когда дома-памятники годами стоят заброшенными, а потом «исчезают» посреди ночи. Сейчас мы постепенно теряем советский конструктивизм — визитную карточку Екатеринбурга. Его, как и весь центр города, надо сохранить.

Меня радует, что эмоционально важные для меня места, связанные с воспоминаниями детства, — улица Розы Люксембург, Чапаева, Декабристов — не претерпели серьезных трансформаций: они тихие, зеленые, и там по-прежнему есть старинные здания.

Из того, что изменилось в лучшую сторону, отмечу набережную городского пруда. Мне нравится ее благоустройство. Еще я заметил, что всегда встречаю там знакомых, даже если прогуливаюсь в семь утра. Здорово, что парки и скверы становятся более ухоженными.

В целом я считаю Екатеринбург очень удобным и интересным городом, где проходит масса культурных мероприятий. Кстати, относительно недавно узнал, что Екатеринбург знаменит стрит-артом. Мы посетили тематическую экскурсию и увидели действительно стоящие работы. Я даже подумал, не разместить ли нечто подобное на фасаде нашего завода, но пока не решился.

В заключение отмечу, что экономика страны во многом обязана своим спасением в 2022 г. таким городам, как Екатеринбург, и людям, которые здесь живут и занимаются делом.

Они не теряют оптимизма в стрессовых ситуациях, умеют адаптироваться к вызовам: оперативно заместили поставщиков, выстроили новые логистические цепочки, все перенастроили и переналадили. Сейчас нам, предпринимателям, хотелось бы больше заниматься развитием и тратить меньше ресурсов на непрерывное общение с проверяющими и контролирующими органами. Что, собственно, это самое развитие и сдерживает. Но, к сожалению, вопрос снижения административного давления невозможно решить на уровне муниципалитета.

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