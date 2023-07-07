Банк «Открытие» полностью ликвидируют в 2025 г. Клиентов переведут в ВТБ

Сделка по приобретению банка «Открытие» состоялась в конце 2022 г., его продали за 340 млрд руб. В течение 2024 г. все активные клиенты перейдут на обслуживание в ВТБ.

Ликвидация банка «Открытие» и сдача им лицензии запланированы на 2025 г. Об этом РБК сообщил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов:

В 2025 г. мы будем принимать несколько юридических решений акционерного плана из серии — решение о добровольной ликвидации и добровольной сдаче лицензии. Завершение этого процесса зависит не от нас — есть примеры длительного оспаривания ликвидационных остатков.

На Финансовом конгрессе Дмитрий Пьянов рассказал, что ВТБ достался актив с высоким качеством кредитного портфеля, но с недоимпортозамещенным IT, поэтому активный перевод клиентов из «Открытия» в ВТБ запланирован на 2024 г.:

Те системы, что есть у «Открытия», не подходят для быстрой интеграции с ВТБ. Поэтому 2023 г. мы тратим на донастройку наших систем, систем ВТБ, чтобы принять клиентскую базу «Открытия». В течение 2024 г. мы всех активных клиентов переводим из «Открытия» в ВТБ. По сути, это не присоединение, а перевод клиентов «за руку» с предложением им выгодных пакетов, — сказал зампред ВТБ.

Напомним, что сделка по продаже банка «Открытие» состоялась конце 2022 года. ВТБ приобрел банк за 340 млрд руб. Как рассказывал DK.RU, сделка по приобретению банка прошла с максимальным для российского рынка мультипликатором, он был продан почти за капитал.

DK.RU также рассказывал, что ВТБ сразу сообщал о том, что не планирует сохранять бренд «Открытие» и после покупки актива не стал продлевать контракты членов правления банка, они покинули должности в конце 2022 г. Председатель правления ВТБ Андрей Костин объяснял: