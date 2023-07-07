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Худший год с 2013-го. Российские компании столкнулись с острым дефицитом кадров

Худший год с 2013-го. Российские компании столкнулись с острым дефицитом кадров
Иллюстрация: pxhere.com

Предприятия хотели бы расти и вкладываться в инвестиционные программы, но непонятно, кто будет работать, людей не хватает. Каждый второй работодатель сталкивается с проблемами при найме сотрудников.

#КАДРЫ#НОВОСТИ

Работодатели заявили о рекордной с 2013 г. нехватке трудовых ресурсов. Об этом они рассказали в рамках опроса, который проводил Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), пишет «Коммерсант».  

В исследовании сказано, что особенно остро дефицит кадров проявился на фоне восстановления экономической активности. Так, спустя год после начала «санкционной войны» 31,5% работодателей считают, что их предприятия не пострадали от санкций и готовы расти. Еще 40% компаний хотели бы запустить новые инвестиционные проекты в ближайшие два года.  

Однако позитивный настрой предприятий, которые намерены развиваться в ближайшие годы, омрачается пессимистическими настроениями из-за острой нехватки кадров. 50% опрошенных компаний заявили, что сталкиваются с этой проблемой.  

Авторы опроса отмечают, что это рекордный показатель с 2013 г., тогда о нехватке специалистов заявляли 45%. Похожий дефицит кадров работодатели испытывали в конце 2021 г., когда предприятия активно нанимали сотрудников после сокращений в пандемию коронавируса.  

Как рассказывал DK.RU наиболее острый дефицит кадров сейчас наблюдается в оборонной отрасли, которая загружена мобилизационными заданиями от государства. Специалистов там привлекают двукратным увеличением зарплат. Так, наибольший рост заработных плат произошел в секторах квалифицированных рабочих, инженеров, проектировщиков, разработчиков, технологов, рекрутеров по рабочему персоналу.

Добавим, что специалисты рынка труда не первый год говорят о том, что на российском рынке труда сложился высокий  уровень  конкуренции за сотрудников, и этот тренд будет сохраняться в ближайшие года, рассказывал DK.RU. Причин дефицита кадров несколько. В первую очередь это демографические особенности российского рынка труда, также серьезно сказалась усилившаяся эмиграция молодых специалистов, структурные изменения в экономике и др.      

Автор: Екатерина Тарханова
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