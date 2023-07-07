Компания Yadro планирует создать полностью российский смартфон к 2024 г.

Ранее производитель вывел на рынок отечественный планшет, он появится в продаже осенью-2023 и будет стоить 40 тыс. руб. Эксперты полагают, что с производством смартфонов могут возникнуть сложности.

Производитель высокотехнологичного оборудования компания Yadro планирует начать производство смартфонов в России. Как пишет «Коммерсант», производство может быть начато в подмосковном городе Дубна в конце 2024 г.

Источник издания рассказал, что Yadro будет выпускать смартфоны под брендом Kvadra. Планируется, что компания не будет заниматься крупноузловой сборкой из китайских компонентов, а наладит весь цикл разработки мобильных устройств, в том числе производство российских печатных плат:

Еще при разработке и подготовке к выпуску планшета предполагалось, что следующим шагом станет смартфон. В Yadro рассчитывали, что в будущем он будет работать на собственном RISC-V-процессоре, — уточнил собеседник.

Советник директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Алтухов считает, что у Yadro есть техническая возможность начать разработку и выпуск собственных смартфонов, однако цена конечного устройства будет выше китайских аналогов.

Собеседник издания на рынке электроники полагает, что наладить выпуск смартфонов из российских компонентов будет довольно сложно. Проще всего решить вопрос с производством корпуса телефона:

Остальные компоненты в России пока вообще не производятся: ни основные чипсеты, ни LCD-матрицы, ни гибкий шлейф, ни матрицы камер, даже батареи пока не массовая история. Если Yadro инвестирует в производство стеклотекстолита, то через два-три года сможет выпускать достаточно сложные платы, чтобы производить смартфоны.

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский говорит, что основной проблемой для Yadro при производстве смартфонов станет ввоз и наладка оборудования для производства печатных плат для смартфонов. Во-первых, ввезти его в Россию в условиях санкций будет непросто, но главная проблема — специалистов, которые занимаются отладкой такого оборудования, в России практически нет.

Добавим, что сейчас в линейке Yadro есть моноблок, ноутбук и ПК. В июне 2023 г. компания анонсировала выпуск планшета Kvadra-Т, который работает на Kvadra OS (разработана на базе Android Open Source Project AOSP), в розничную продажу он должен поступить осенью 2023 г., его цена 40 тыс. руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин намерен вложить 10 млрд руб. в разработку и производство отечественных планшетов и смартфонов.

По словам г-на Калинина, устройства будут работать под управлением ОС Android и могут производиться на российских заводах или по контракту с китайскими производителями. Розничная цена гаджетов будет в диапазоне от 10 тыс. до 30 тыс. руб., первую партию планируется выпустить уже к декабрю 2023 г.