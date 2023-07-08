К чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений Коган

6 июля курс евро превысил 102 руб., а доллара — 93. Кое-кто связал этот факт с желанием властей нарастить доходы бюджета. Справедливо ли предположение и как повлияет слабый рубль на бизнес и граждан?

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила не строить теории заговора.

Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса, — прокомментировала она факт снижения курса национальной валюты.

Председатель Центробанка добавила, что регулятор будет учитывать эту ситуацию при принятии решения по ключевой ставке. Следующее заседание совета директоров Банка России по этому вопросу запланировано на 21 июля. Текущий уровень ключевой ставки составляет 7,5%, на нем она находится с середины сентября 2022 г. В Банке России уже намекнули на вероятное повышение ключевой ставки.

Президент инвестгруппы «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган проанализировал, к каким еще последствиям может привести чрезмерное ослабление рубля.

— Девальвация продолжается, еще немного — и монета в один евро будет равна сторублевой купюре. Во всем этом процессе есть только один плюс: 100 рублей равно 1 евро. Считать в уме просто. Ах, ну да, значительная часть бюджетного дефицита при таких раскладах будет сокращена. Но какой ценой?

Рост инфляции

Инфляция вырастет выше прогнозируемых значений, значит, увеличатся расходы на индексацию пенсий, зарплат и т. д., ускорится отток капитала, возрастет спрос на иностранную валюту. Более того, уход рубля ниже отметки «100» к доллару может спровоцировать уже и панику населения. Лечить такую проблему весьма и весьма дорого. В частности, ставку опять придется поднимать не на 50–100 б. п., а значительно выше.

Рост непредсказуемости ведения бизнеса

Дело в том, что резкие прыжки курса национальной валюты — это крайне негативная тема для значительного количества предприятий. Даже если ты на 100% производишь все из местного сырья, все равно происходит увеличение себестоимости финального товара. К примеру, сотрудники могут начать требовать повышения зарплат. Рост цены для многих может быть фатальным. Товар просто перестанут брать.

Ужесточение монетарной политики

Это связано со скачком цен. На это, кстати, уже намекнул заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Здесь есть две проблемы: мало того, что повышение ставки пусть не сразу, но отразится на экономике, так еще и снизит доступность кредитов.

Все это не значит, что до конца года нас обязательно ждет волна банкротств, но жизнь российских предпринимателей от такой ситуации лучше явно не станет. Население тоже не «вздохнет свободнее», учитывая, что долг россиян перед банками на 1 мая достиг 30,22 трлн руб. Наивно полагать, что девальвация обесценит долги и их станет легче отдавать. Кому-то, возможно, и станет — тем, кто все средства в валюте держит. Но большинству станет как раз сложнее.

Почему станет сложнее отдавать долги? Это отдельный разговор. Да потому, что в среднем покупательская способность населения явно в таких условиях расти не будет. Значит, процент возвратности кредитов имеет шанс снизиться. Так что большой привет банкам и МФО.

Есть еще один любопытный нюанс. Традиционно считается, что для государства девальвация — благо. Ибо растет доходная часть бюджета. С этим трудно поспорить. Однако есть другая часть вопроса. Дело в том, что концу 2022 г. доля инструментов с плавающей ставкой в портфеле Министерства финансов составила 38%. Таким образом, неизбежно произойдет рост стоимости обслуживания долга.

Дополнительный момент: не забываем, что вместе с ростом налоговых поступлений из-за девальвации есть шанс получить замедление деловой активности, снижение инвестиций, стагнацию экономики, которые как раз могут ударить по налоговым поступлениям и, как следствие, по доходам бюджета.

Подводя итог, можно сказать, что дальнейшая девальвация не отвечает интересам ни государства, ни бизнеса, ни населения. Если оставить ситуацию на произвол судьбы, то в результате под ударом окажется вся финансовая система. Как в данных условиях российская экономика сохранит темпы роста, не вполне понятно. Масла в огонь добавят и новые санкции, нехватка рабочей силы и серьезные проблемы в области демографии.

Материал подготовлен на основе публикации на YouTube-канале Bitkogan.

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