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Тарифы на газ поднимутся на 8% с подачи ФАС

Тарифы на газ поднимутся на 8% с подачи ФАС
Иллюстрация: daytimenews.ru

Тарифы на услуги ЖКХ как для промышленности, так и для населения снова планово повысят несколько раз. Вырученные средства направят на новые газопроводы и социальную газификацию регионов.

#НОВОСТИ

Федеральная антимонопольная служба предложила повысить на 8% регулируемые цены на газ в России с 1 июля 2024 г., следует из проекта приказа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. На эту величину, согласно документу, будут проиндексированы оптовые цены на газ как для промышленности, так и для населения. Вырученные средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов, сообщили в ведомстве: 

Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсов, что в свою очередь позволит предоставлять качественные услуги населению. 

ФАС также предложила поднять тарифы на газ на 8% и с 1 июля 2025 г. В прошлый раз ФАС предложила повысить тарифы на газ в России на 8,5% с 1 декабря 2022 г., что и было сделано. Изначально та индексация тарифов планировалась 1 июля 2023 г., но правительство решило перенести ее на более ранний срок, при этом отказавшись от повышения тарифов в 2023 г. ФАС утверждала, что цены на газ для населения были проиндексированы ниже уровня инфляции.

Внеочередная индексация была необходима, по данным Минэкономразвития, для поддержания работоспособности инфраструктуры, рассказывал DK.RU. Сообщается, что 9% — это максимально возможный процент повышения цен на коммунальные услуги. Он отличается от экономически обоснованного роста платежей, разницу между ними поставщикам ресурсов доплачивает государство. Эта цифра — общая сумма платежей, по каждой из услуг рост тарифа может быть как выше, так и ниже, важно, чтобы в итоге индексация не превышала 9%.

Автор: Андрей Широков
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