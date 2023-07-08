В России прошли учения по отключению страны от всемирного интернета

РКН протестировал отключение российского сегмента интернета от Всемирной сети с сохранностью работы российских сервисов: этим объясняются сбои связи в работе интернета с 4 на 5 июля.

В ночь с 4 на 5 июля в России проводились учения по обеспечению устойчивого функционирования интернета, сообщили РБК два источника на телекоммуникационном рынке. Издание сообщает, что в ходе учений успешно «выключали международный интернет». Источник Forbes в одном из мобильных операторов подтвердил информацию и сообщил, что РКН уведомил операторов об «учениях». «Было выбрано время с наименьшей активностью абонентов, жалобы от абонентов поступали, но их было немного», — добавил он. Мероприятия проводили в Центральном федеральном округе примерно с трех до пяти часов утра и только на мобильных сетях связи.

Аномалии возникали у абонентов «Ростелекома» и Тele2 в Москве и Московской области. Эти учения были похожи не на блокировку отдельных ресурсов, а на отключение от мира российского сегмента интернета. Инцидентов подобных этому ранее не было. Эксперты предполагают, что, несмотря на заявления РКН, эти «учения» были неуспешными: они продлились около 40 минут вместо заявленных двух часов.

После «учений» пользователи различных VPN-сервисов начали жаловаться на то, что они перестали работать. С этим столкнулся и ряд сотрудников Forbes. «Можно сказать точно одно: РКН проводит «учения», а также отключает VPN-сервисы выборочно — на сетях отдельных операторов в одном или нескольких регионах, — говорит независимый IT-эксперт Филипп Кулин. — Это значительно затрудняет возможность фиксации и анализа подобных инцидентов для самих сервисов и для операторов». По его мнению, если Россия отключится от всемирного интернета, «это добьет российскую экономику».

РКН может использовать два сценария блокировок — по IP-адресам VPN-шлюзов, которые обычно известны для популярных сервисов, и по анализу трафика с помощью DPI-решений (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов), объясняет бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. Во втором случае, по словам эксперта, блокировка распространяется на конкретный протокол или приложение VPN:

Чтобы какой-то стране отключали интернет извне, таких прецедентов не было. Более того, попытки введения санкций в отношении российских пользователей или организаций, которые занимаются распределением IP-адресов, сейчас откатываются назад. После долгих дискуссий интернет-сообщество сошлось на том, что Россию от интернета нельзя отключать. Впрочем, надо понимать, что от международной системы совершения платежей SWIFT Россию отключать тоже не собирались, но отключили. Поэтому сказать однозначно, необходимо ли проводить подобные учения на случай отключения России от интернета, нельзя.

Закон «о суверенном интернете» и принятое на его основании положение о проведении учений не рассматривает пользователей как субъектов регулирования. Это регулирование обязательно лишь для госорганов и участников учений, к которым закон относит операторов связи, владельцев технологических сетей связи, IT-компании, внесенные в реестр ОРИ и др. Права пользователей в законе не оговорены. РКН имеет право блокировать сервисы VPN после принятия в 2017 году поправок в закон «Об информации», согласно которым VPN должны ограничивать доступ к запрещенным в России ресурсам. Для этого сервисы должны подключиться к реестру организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Если они этого не сделают, то РКН имеет право заблокировать такие ресурсы.

При этом «учения» полезны для властей, чтобы протестировать отключение Рунета от внешнего мира своими руками. Таких прецедентов было множество, из ближайших можно вспомнить шатдауны во время протестов в Ингушетии и Казахстане.

После отмены с июля 2022 г. льготной ставки в размере 550 руб. на присоединение объектов мощностью до 15 киловатт к электросетям стоимость подключения тех же базовых станций, которая раньше не превышала 50 тыс. руб., выросла в разы. А подключение домохозяйств к интернету подорожало и вовсе в сто раз, до 50–60 тыс руб, рассказывал DK.RU. Операторы связи и башенной инфраструктуры уверены, что такая тенденция создает риски значительного увеличения тарифов на сотовую связь и доступ в интернет для абонентов, снижает строительство и развитие телекоммуникационной инфраструктуры в России.