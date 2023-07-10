Минтруд предлагает увеличить МРОТ до 32 тыс. руб. к 2030 г.

Ранее стало известно, что с 2024 г. МРОТ проиндексируют на 18,5%. Экономисты говорят, что социальное расслоение — одна из главных проблем страны, и ее нужно срочно решать.

Министерство труда и соцзащиты РФ намерено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в два раза к 2030 г., пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, который ведомство представило на общественное обсуждение. Если в 2023 г. МРОТ равен 16,2 тыс. руб., то к 2030 г. должен будет составить более 32 тыс. руб. Повышение МРОТ должно проходить поэтапно, DK.RU рассказывал, что с января 2024 г. его проиндексируют на 18,5%, до 19,2 тыс. руб.

Директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин объяснил изданию, что планы Минтруда логичны, потому что в России необходимо срочно принимать меры по по сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения:

Сильное социальное расслоение в нашей стране — одна из серьезнейших угроз национальной безопасности и одна из причин снижения рождаемости. Мы смогли количественно обосновать, что заниженная оплата труда лишает работников мотивации к эффективной работе и является одной из причин демографического кризиса.

Экономисты подсчитали, что на увеличение МРОТ в два раза к 2030 г. потребуется 2,4 трлн руб. Средства на эти цели могут быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

Данная мера не только сократит уровень бедности, но и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП. А более справедливое налогообложение богатой части населения по повышенной ставке НДФЛ (30–40%, как в большинстве стран) с лихвой компенсирует недополученные доходы в бюджет, — говорит Альберт Бахтизин.

Эксперт также добавил, что людей с заработком ниже 20 тыс. руб. в месяц следует освободить от уплаты НДФЛ.

Экс-глава Минтруда РФ, депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева в беседе с изданием отметила, что вопрос повышения оплаты труда в России действительно стоит остро:

Выравнивание доходов в настоящий момент — уже не вопрос социальной справедливости, а вопрос экономической конкуренции и выживания страны в технологической гонке. Надо четко, исходя из потребностей экономического развития, определить, кто должен получать больше, а кто должен умерить аппетиты.

По словам Оксаны Дмитриевой, прежде всего повысить заработную плату необходимо специалистам наиболее востребованных профессий.

Заведующая Центром развития человеческого потенциала Института экономики РАН Ирина Соболева объясняет, что по критерию душевого ВВП Россия — вполне благополучная страна. По статистике, средняя зарплата в России — $15,345, однако цифры неточно отражают реальное положение дел:

Распределение зарплат в России скошено вверх, есть небольшая прослойка с очень высокими доходами, поэтому средняя зарплата значительно выше медианы (то есть дохода среднего работника). При этом в реальности зарплата среднего работника тяготеет в сторону минимума. Когда мы поднимаем МРОТ, это хорошо для сокращения бедности, но обостряет проблему уравниловки на основном распределении зарплат.

О том, что МРОТ в России должен быть не ниже 30 тыс. руб., заговорили в 2022 г. Тогда же в Госдуму внесли соответствующий законопроект, сообщал DK.RU. Депутаты фракции ЛДПР отмечали, что такое увеличение МРОТ необходимо, чтобы смягчить эффект инфляции и сократить количество бедного населения страны.