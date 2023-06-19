Нефтяной север и Москва: названы самые доходные регионы России

В лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг, чем в отстающих. Москва оказалась лишь на третьем месте.

Рейтинг регионов России по доходам населения, составленный агенством РИА Новости, определил самые богатые округа России. Первое место занял Ямало-Ненецкий АО, на втором — еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий АО, а на третьем место по соотношению медианных доходов к стоимости набора товаров расположилась Москва. Также в первую пятерку вошли Магаданская область и Чукотский автономный округ. Отмечается, что в лидирующих регионах среднестатистический житель может позволить себе приобрести примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг, чем медианное значение.

На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия. Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России резко вырастет. Он будет проиндексирован на 18,5% и составит 19 242 руб.

«2023-й, скорее всего, будет годом роста доходов. Но среднему классу не обломилось ничего», считает эксперт Наталья Зубаревич. Сейчас режим выживания: если одни рынки закрываются, бизнес пытается переориентироваться на другие. Это вообще не про развитие, а про адаптацию, рассказывал на DK.RU.