В России установлен новый рекорд по числу личных банкротств

Эксперты полагают, что число личных банкротств и дальше будет расти, по их подсчетам, на сегодня проблемы с выплатами по кредитам испытывает порядка 9 млн заемщиков.

За первые полгода 2023 г. суды признали банкротами 162,9 тыс. граждан, это на 34% больше показателей аналогичного периода 2022-го, пишут «Известия» со ссылкой на Федресурс. Темпы числа личных банкротств растут с каждым годом. Так, в первом полугодии 2021 г. банкротами было признано 88 тыс., в за первые шесть месяцев 2022 г. — уже 121 тыс. человек.

Лидерами по количеству граждан-банкротов стали Москва и Московская область, где банкротами было признано 7,7 тыс. чел. и 7,9 тыс. человек соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.). 97% процедур банкротства инициируют сами граждане.

По мнению экспертов, рекордное число банкротств физических лиц связано не столько с закредитованностью населения, сколько с развитием института финансовой несостоятельности. Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев считает, что количество личных банкротств будет расти и дальше, это связано с ростом информированности граждан. Однако тревожных настроений у экспертов этот факт не вызывает:

На сегодня проблемы с выплатами испытывают порядка 9 млн заемщиков, что сопоставимо с показателями прошлого и позапрошлого годов. В целом платежеспособность россиян сейчас находится на стабильном уровне. Кроме того, как показала практика, в период кризиса граждане переходят на сберегательную модель поведения, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать кредиты, — отметил Эльман Мехтиев.

Напомним, что в России существует два варианта банкротства физических лиц: судебное и внесудебное. Судебный механизм работает с 2015 г. и позволяет гражданам признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. руб. Эта процедура платная, ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет.

Внесудебное банкротство бесплатное и запускается через МФЦ. Этот механизм доступен только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Воспользоваться этим способом можно раз в десять лет. Сейчас обсуждается вопрос повышения лимитов для внесудебного банкротства, оно должно быть доступно гражданам с долгом до 1 млн руб.

Как рассказывал DK.RU, задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 г. достигла 30,22 трлн руб., при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%, до 1,11 трлн руб., а средний размер просроченного кредита увеличился до 20,40 тыс. руб. Пока что ситуация, по мнению экспертов, выглядит стабильной и не вызывает опасений.