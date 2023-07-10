«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Кому?

Стартовая цена банка в результате аукциона выросла на 68%. Интересно, что по результатам сделки никто из инвесторов не будет обладать контролем в компании.

Банк «Траст» продал 90,01% акций банка для предпринимателей «Точка» за 41,5 млрд руб. Сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 г. «Точку» выкупила команда топ-менеджеров совместно с консорциумом инвесторов, сообщает пресс-служба «Траста».

Председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов рассказал, что в результате стартовая цена в 22,7 млрд руб. выросла на 68%, и что команда «Траста» довольна итогами аукциона.

В банке «Точка» добавили, что в консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор — это дает команде максимум свободы для развития бизнеса, гарантирует сохранность культуры и команды банка:

Команда топ-менеджеров «Точки» сформировала консорциум инвесторов, контролирующий 9,99% акций АО «Точка» через компанию «Каталитик пипл». Теперь по итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100% АО «Точка» по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона.

Речь идет о совладельце S7 Владиславе Филеве, который выкупил у основателей «Точки» Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева компанию Catalytic People Limited, именно ей принадлежали 9,9% акций банка, рассказывал DK.RU.

Гендиректор «Точки» Антон Завадских также прокомментировал сделку:

Принципиально разные культуры и бизнес-модели под одной крышей не уживаются. Поэтому я рад, что на наше предложение создать консорциум инвесторов откликнулись сразу несколько ведущих российских инвесторов, например, в него вошла группа «Интеррос», обладающая успешным опытом финансовых инвестиций в различных формах партнерств в России и мире. Также интерес к участию в консорциуме проявила компания VK.

В компании «Интеррос» Владимира Потанина РБК рассказали об участии в аукционе и добавили:

По результатам сделки никто из инвесторов, включая «Интеррос», не будет обладать контролем в компании. В консорциуме также рассматривают участие ряда технологических компаний, в частности VK. Нынешняя команда «Точки», стоявшая у ее истоков, продолжит управлять бизнесом.

В VK подтвердили Forbes, что холдинг может стать акционером банка, при этом не стали уточнять, какую долю акций холдинг мог бы приобрести.

Источник Forbes объяснил, что для VK инвестиции в «Точку» могут стать «интересным вариантом» для развития сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) за счет интеграции финансовых инструментов в свою экосистему.

«Точка» специализируется на работе с малым бизнесом, 90% его акций принадлежали банку непрофильных активов «Траст», ранее основным акционером была «ФК Открытие». О предстоящей продаже «Точки» «Трастом» сообщалось с конца 2022 г., писал DK.RU.

В феврале 2023 г. «Точка» получила универсальную банковскую лицензию, капитал банка составляет 3,6 млрд руб., а чистая прибыль по РСБУ за 2022 г. составила 6,2 млрд руб. За январь-февраль 2023 г. показатель составил 1,1 млрд руб.