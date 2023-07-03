Стало известно о новом претенденте на покупку банка для предпринимателей «Точка»

Ранее сообщалось, что как минимум семь игроков проявляют интерес к покупке банка «Точка». Часть претендентов уже отказалась от первоначальных планов. Qiwi и Совкомбанк вышли из гонки за акции банка.

Среди претендентов на покупку банка «Точка» появилась новая компания. Как пишет «Коммерсант», в аукционе будет участвовать «Росбанк».

Банк «Траст» планирует продать на аукционе 90,01% акций «Точки», торги пройдут 10 июля. В число потенциальных покупателей, которые будут участвовать в торгах, входит семь компаний. В апреле стартовая цена актива составляла 22,7 млрд руб., собеседник издания полагает, что на торгах цена может вырасти в 1,5 раза, и банк «Точка» в итоге продадут за 30-35 млрд руб.

Основными претендентами на акции «Точки» считаются «Альфа-банк» и совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев. Последний является миноритарием «Точки» и владеет 10% акций компании.

Ранее к претендентам на покупку банка «Точка» относили «Тинькофф», «Уралсиб», Qiwi, Совкомбанк и «Яндекс». По данным источника издания, Qiwi и Совкомбанк отказались от участия в торгах, в «Яндексе» сообщили, что не будут участвовать в аукционе.

Собеседники издания полагают, что некоторые претенденты изменили решение об участии в торгах из-за смены миноритария. Как рассказывал DK.RU, в марте 2023 г. стало известно, что собственники группы S7 приобрели у основателей «Точки» Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева компанию Catalytic People Limited, которой принадлежит 9,9% акций банка. Сумму сделки оценивали в 2-2,3 млрд руб.

«Точка» специализируется на работе с малым бизнесом, сейчас 90% его акций принадлежат банку непрофильных активов «Траст» — ранее основным акционером была «ФК Открытие». О предстоящей продаже «Точки» «Трастом» сообщается с конца 2022 г. Как рассказывал DK.RU, тогда главным интересантом считался «Тинькофф».

В феврале 2023 г. «Точка» получила универсальную банковскую лицензию, капитал банка составляет 3,6 млрд руб., а чистая прибыль по РСБУ за 2022 г. составила 6,2 млрд руб. За январь-февраль 2023 г. показатель составил 1,1 млрд руб.

Добавим, что в прошлом году «Тинькофф» сменил ключевого собственника. Основатель банка Олег Тиньков в апреле продал 35% TCS Group, материнской компании «Тинькофф», компании «Интеррос» Владимира Потанина.