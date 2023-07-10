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Сервисы повышают цены: стоимость такси выросла на 15%

Сервисы повышают цены: стоимость такси выросла на 15%
Иллюстрация: t.rbc.ru

Сервисы вынуждены повышать цены из-за подорожания автомобилей и их обслуживания, роста цен на бензин и ОСАГО. Дополнительно сказываются проблемы с GPS и нехватка водителей.

#НОВОСТИ

Цены на такси в Москве увеличились на 15%, а по всей России — на 11%, рассказал Forbes со ссылкой на Tinkoff Data. Средний чек в такси в Москве по итогам первой половины 2023 г. увеличился на 15%, до 496 руб., по всей России он вырос на 11%, до 293 руб. 

Сервисы вынуждены повышать цены из-за подорожания автомобилей, их обслуживания, роста цен на бензин, запчасти и автомойки, заявил в разговоре с газетой представитель «Ситимобила». Кроме того, подорожание автомобилей, их содержания и эксплуатации привело к частичному оттоку числа работающих в сфере на личных авто водителей. Дефицит кадров, по словам экспертов, усилился и из-за частичной мобилизации. 

Число вакансий в такси по итогам первого полугодия выросло почти в девять раз год к году, следует из данных «Авито Работы». Число доступных водителей также определяется сезонностью. Представитель сервиса «Максим» сообщил, что отток водителей наблюдается летом, когда часть из них уходит на другие работы или в отпуска. Из-за этого стоимость поездок в летнее время обычно выше.

По мнению главы общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, на стоимости могло также сказаться удорожание ОСАГО и проблема с работой GPS. Российские власти начали глушить сигналы GPS после атак дронов на Москву. Сейчас локальные сложности с GPS остаются, но «уже не носят такого характера, как в мае и июне», отметила Зарипова. 

В конце июня российские аналитики спрогнозировали кратный рост цен на такси из-за новых требований к работе сервисов. В Госдуме в первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому службы начнут штрафовать за передачу заказов водителям без официальной лицензии на пассажирские перевозки. При этом такой документ сейчас имеется лишь у одного из пяти таксистов. 

«Яндекс» выкупил долю Uber в «Яндекс.Такси» за $702,5 млн, став лидером рынка, после чего доля Uber сокращалась, а цены на такси не были такими низкими, как в период ожесточенной конкуренции двух лидеров, рассказывал DK.RU. Первый скачок цен пользователи отметили уже тогда. Кроме того, в 2019 г. «Яндекс» приобрел программное обеспечение и колл-центры ГК «Везёт» — одного из крупнейших сервисов по заказу такси, работавшего под брендами Rutaxi и «Везёт». 

Автор: Андрей Широков
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