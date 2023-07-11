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Бюджет РФ недополучит 2,5 трлн руб. из-за долгов по налогам

Бюджет РФ недополучит 2,5 трлн руб. из-за долгов по налогам
Иллюстрация: pxhere.com

Дефицит бюджета РФ растет. В ФНС говорят, что платежная дисциплина стала хуже. Российские компании столкнулись с трудностями по уплате налогов из-за сложного 2022 г. и санкций.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Совокупная задолженность бизнеса перед бюджетом РФ по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составляет 2,5 трлн руб. на 1 января 2023 г. Этот показатель за год вырос на 545 млрд руб., или на 27,5%, пишут «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике.  

В условиях дефицита бюджета рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе, — сказано в документе.

В пресс-службе ФНС рассказали, что долги растут на фоне сложной экономической ситуации 2022 г., многие компании попали под санкции и были вынуждены перестраивать бизнес-процессы:

Также на работу бизнеса повлияли котировки курса рубля, переход на постоплатную систему, задержка оплаты по контрактам, добавили там. В этот период отмечено снижение платежной дисциплины в три раза (в 2021 г. в срок не платили 6,6% сумм, в 2023 — 18% сумм).  

Там добавили, что образование долга компаний — это временное явление.

В пресс-службе Минфина считают, что поводов для беспокойства нет, там пояснили, что темпы роста поступлений в бюджет покрывают недополученные 2,5 трлн руб.:

При этом причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении во многих случаях являются «разовыми» и связаны с временным отражением в учете отдельных сумм, — пояснили в ведомстве.  

Ранее DK.RU рассказывал, министр финансов Антон Силуанов представил программу фронтального сокращения госрасходов из-за дефицита бюджета. По его словам, необходимо на 10% уменьшить все незащищенные расходы.

Автор: Екатерина Тарханова
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