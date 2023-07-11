«Газпром» просит национализировать «дочку» Deutsche Bank в России

В 2022 г. российский Deutsche Bank показал рекордную прибыль в размере 5,4 млрд руб. Ранее дочка «Газпрома» — компания «Русхимальянс» — подала иск к банку на 22 млрд руб.

Компания «Русхимальянс», 50% акций которой принадлежит «Газпрому», через суд добивается ареста 100% долей Deutsche Bank Aktiengesellschaft в ООО «Дойче Банк» (российское подразделение Deutsche Bank). Требование заявлено в рамках иска на 22 млрд руб., который «Газпром» подал к Deutsche Bank, следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

Таким образом, в случае положительного решения суда, крупнейший по размеру активов банк Европы может стать первой западной кредитной организацией, чьи активы в России будут национализированы.

Добавим, что в 2022 г. российский Deutsche Bank показал рекордную прибыль в размере 5,4 млрд руб.

Как рассказывал DK.RU, «Русхимальянс», оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге, принадлежащий «Газпрому» и «Русгаздобыче», подал иски в арбитраж к крупнейшим немецким банкам — Deutsche Bank AG на 22,223 млрд руб., к Commerzbank AG — на 8,726 млрд руб., заявления поданы 28 и 29 июня соответственн.

«Русхимальянс» утверждал, что банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции. Российского оператора возмутило, что санкции запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, но не оборудования для газопереработки и строительства завода.