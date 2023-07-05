«Газпром» требует 31 млрд руб. с немецких Deutsche Bank и Commerzbank

«Русхимальянс», совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», будучи оператором строительства СПГ-завода в Усть-Луге, обвинил немецкие банки в неисполнении свои обязательств.

«Русхимальянс», оператор строительства СПГ-завода в Усть-Луге, принадлежащий «Газпрому» и «Русгаздобыче», подал иски в арбитраж к крупнейшим немецким банкам — Deutsche Bank AG на 22,223 млрд руб., к Commerzbank AG — на 8,726 млрд руб., заявления поданы 28 и 29 июня соответственно, пишет Forbes.ru.

«Русхимальянс», Linde и Renaissance Heavy Industries в июле 2021 г. заключили контракт на проектирование, закупку и строительство завода по переработке и сжижению природного газа мощностью 19,5 млн тонн в год в Усть-Луге. Оператор проекта перечислил Linde аванс, но та весной 2022 г. сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России», а затем уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

«Русхимальянс» утверждал, что банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании может нарушить европейские санкции. Российского оператора возмутило, что санкции запрещают лишь поставку оборудования для сжижения природного газа, но не оборудования для газопереработки и строительства завода.

В январе суд по иску «Русхимальянса» наложил арест на российские активы немецкой инжиниринговой компании Linde в Самаре, Новотроицке, Липецке, Тольятти и Волгограде. Суд запретил отчуждать имущество, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов, в отношении этих и нескольких других компаний. Всего «Русхимальянс» просил арестовать имущество Linde стоимостью чуть больше 35 млрд руб. Также наложен арест на права требования Linde к ООО «Северные технологии» по договорам займов.

Владимир Путин разрешил принять «ответные меры» на изъятие активов России в США и других странах, рассказывал DK.RU. При конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление. Так, это позволило передать под временное управление Росимущества 98% акций «Фортума» (финская Fortum). Компания является одним из ведущих поставщиков электроэнергии на Урале.