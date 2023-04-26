Путин подписал документ об изъятии иностранных активов

Президент РФ Владимир Путин позволил передать под временное управление Росимущества 98% акций «Фортума» (финская Fortum). Компания является одним из ведущих поставщиков электроэнергии на Урале.

Владимир Путин разрешил принять «ответные меры» на изъятие активов России в США и других странах, пишет РБК. При конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации. Так, Росимущество станет временным управляющим ценных бумаг финской Fortum и доли в «Юнипро».

Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Им сможет стать любое лицо или компания, назначенные Путиным. В перечне такого имущества сейчас указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

Финская Fortum — один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компании принадлежит 98,23% «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер — «Газпром энергохолдинг»). В мае 2022 г. компания объявила о планах покинуть российский рынок. В отчете по итогам 2022 г. финская компания отмечала, что в текущей геополитической ситуации существует риск, что продажа бизнеса в России не состоится.

«Юнипро» в России принадлежит пять тепловых электростанций, выручка компании в прошлом году выросла на 20%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 2,6 раза, до 21,27 млрд руб. Весной 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Uniper принял решение о приостановке инвестиций в России и возобновлении процесса продажи «Юнипро». Осенью компания сообщала о сильном интересе к «Юнипро», но заключение сделки усложнял указ российского президента, запрещающий «недружественным» акционерам до 31 декабря 2022 г. совершение сделок покупки и продажи долей в стратегических предприятиях, в том числе в энергетике. В отчете по итогам 2022 г. Uniper заявил, что потерял возможность принимать решения и руководить «Юнипро».

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