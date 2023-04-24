Leroy Merlin решил продать свои логопарки в России. Местной сети нужны деньги на развитие

Компания может выручить за них более 10 млрд руб. Скорее всего, после сделки Leroy Merlin останется арендатором своих бывших площадей. В самой компании продажу площадей отрицают.

DIY-сеть Leroy Merlin может продать два своих логопарка в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночные источники. Компании принадлежат два объекта в Подмосковье, площадью 130 тыс. кв. м и 140 тыс. кв. м. В Leroy Merlin не стали комментировать ситуацию.

Претендентами на активы газета называет компании Central Properties и «Венталл-Девелопмент». Последняя до этого приобрела часть площадей в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group. «Венталл-Девелопмент» сделала предложение Leroy Merlin по выкупу площадей в логопарке «Южные врата» в Домодедово, говорит источник издания. В обеих компаниях-претендентах отказались от комментариев.

Обновление. В пресс-службе «Леруа Мерлен» заявили , что сообщение «Коммерсанта» о продаже ее складских помещений в России, «не соответствует действительности», пишет РБК. «Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — заявили в «Леруа Мерлен».

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В марте 2023 г. владелец Leroy Merlin, французская группа Adeo, решил передать российское подразделение в управление локальному топ-менеджменту, сделку сейчас рассматривают российские регуляторы. Компания работает в РФ с 2004 г. и сейчас включает более 100 гипермаркетов в более чем 60 городах, в 2022 г. ее выручка увеличилась на 15,6% до 529,7 млрд руб., она занимает первое место по продажам на DIY-рынке в России.

Сделка по продаже складов, вероятнее всего, пройдет в формате sale & leaseback: бывший владелец объекта остается его арендатором. Найти другого арендатора на такие большие площади сейчас крайне сложно, так что, скорее всего, Leroy Merlin продолжит ими пользоваться, считает коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев. Площади компании в двух логопарках можно оценить в 11–12 млрд руб., считает руководитель платформы консалтинговых услуг отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова.

Их продажа позволит российскому подразделению Leroy Merlin выручить средства на развитие своего бизнеса, считает замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров. Сейчас владелец Leroy Merlin практически перестал выделять на это деньги, указывает один из собеседников «Коммерсанта».

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