Складской кризис. Российские компании заняли все склады в СНГ

Основной спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ритейлеры. Однако заметный рост спроса российских компаний в СНГ столкнулся с серьезной нехваткой предложения.

Нехватка складской инфраструктуры в СНГ осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию, сообщает Коммерсантъ. Интерес к рынкам СНГ начал резко расти еще в прошлом году, когда потребовалось налаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию, отмечают аналитики. Белоруссия, Казахстан и среднеазиатские страны стали основным альтернативным каналом ввоза продукции из Европы, США, Японии в РФ и вывоза российских товаров на зарубежные рынки, поясняют в ГК «Деловые линии». Спрос на такие площади со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, но найти подходящие объекты уже сложно.

Число запросов российских компаний на склады в постсоветских странах к началу весны увеличилось на 40-50%, почти до 400 тыс. кв. м, подсчитали в NF Group. Основной спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ритейлеры, в том числе из e-commerce, и логистические операторы, отмечают в NF Group. Около 80% запросов исходит от Wildberries и Ozon, подтверждает коммерческий директор девелопера логопарков Ghelamco Александр Перфильев.

В декабре казахстанское издание «Капитал» сообщало, что Wildberries предложены два складских помещения и участки под строительство логопарков в Астане и Алматы. В компании постоянно находятся в поиске новых складских площадей для повышения скорости доставки заказов и поэтому есть потребность в таких объектах в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и странах СНГ.

В январе 2023 г. Ozon открыл сортировочный центр и офис в Бишкеке, а в феврале запустил первый фулфилмент-центр на 10 тыс. кв. м в Казахстане, рассчитывая сократить сроки доставки в РФ в полтора раза. С 2021 г. у маркетплейса есть логистическая инфраструктура в Белоруссии, Казахстане и Киргизии, что позволяет увеличить на 50% число продавцов из этих стран на онлайн-площадке и снизить стоимость доставки.

Однако заметный рост спроса российских компаний на складские помещения в странах СНГ столкнулся с серьезной нехваткой предложения. В Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей практически нет, в Белоруссии уровень вакансии в логопарках не превышает 2,8% из 1,6 млн кв. м готовых объектов, в Узбекистане — 4,5% из 207 тыс. кв. м. Нехватка складской инфраструктуры осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию, говорит один из логистических операторов.

В сложившейся ситуации один из выходов — заключение российскими компаниями в СНГ сделок built-to-suit (заказ строительства складов под свои нужды), считает старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Но, по его словам, проблема — в отсутствии на этих рынках профессиональных девелоперов логопарков, поэтому на этих рынках активно могут начать реализовывать проекты built-to-suit российские застройщики. Но в странах СНГ не так много подготовленных к застройке площадок под склады.

По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю 2022 г. объем параллельного импорта с начала его запуска в марте достиг $20 млрд, или около 2,4 млн тонн товаров. Кроме того, ряд международных компаний рассматривают работу в СНГ как возможность для продолжения бизнеса с РФ.