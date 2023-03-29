С 1 апреля Казахстан ограничит параллельный импорт для России

Казахстан намерен ввести систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию. Ужесточение мер ожидают уже с 1 апреля — Казахстан меняет оформление сопроводительных накладных для РФ.

С 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в торговле с Россией. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расценивают инициативу как барьер для товарооборота на рынке ЕАЭС. В Минэкономики России заявили, что будут следить за ситуацией, чтобы незамедлительно отреагировать при возникновении препятствий для свободного обращения товаров на рынке союза, сообщает Ъ.

О намерении Казахстана ввести систему для борьбы с обходом западных санкций при поставках в Россию меньше недели назад сообщил портал Eurasianet. Новая система позволит подвергать все подозрительные торговые операции тщательному анализу и при необходимости применять административные меры.

Ужесточение контроля за торговым оборотом происходит после объявления стран Евросоюза о планах усилить надзор за исполнением санкций. 25 февраля появился десятый пакет санкций, в котором присутствует запрет на транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Так Европа намерена пресечь схему косвенного реэкспорта, позволяющую ввозить в Россию товары через прерывание транзита. В таких случаях товары изначально закупаются не российскими компаниями, но в процессе транзита «оседают» на территории страны.

Так, в начале марта Турция уже останавливала транзит санкционных грузов, идущий в Россию через параллельный импорт, рассказывал DK.RU. С 13 марта транзит грузов возобновился, комментариев об изменении его характера не было. Однако в конце марта стало известно, что Анкара отказалась полностью возобновить транзит санкционных товаров в Россию — теперь поставки идут с рядом ограничений.