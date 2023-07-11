Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.07
91,68
99,81
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют после четвертого этапа ралли-рейда Шелковый путь

Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют после четвертого этапа ралли-рейда Шелковый путь
Иллюстрация: пресс-служба ралли

Ралли проходит в условиях сорокоградусной жары, завтра командам предстоит преодолеть следующий участок, «Оренбург – Самара». Свердловчане лидируют с отрывом буквально в несколько секунд.

#СПОРТ#НОВОСТИ

10 июля 2023 г. состоялся четвертый этап ралли-рейда Шелковый путь «Магнитогорск-Оренбург». Команда из Свердловской области после прошедших этапов находится на первом месте в рейтинге. На данный момент Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют в категории Т3 с результатом после четвертого этапа в 10 часов 52 минуты 34 секунды. Отрыв между первым и вторым местом, которое занимают Анастасия Нифонтова и Жаданова Екатерина, буквально в десятках секунд.

Сильно грелись на этапе, сбросили скорость. Закидали грязи в радиатор на одном из этапов. Порой вообще отпускал газ, мы просто катились, а температура росла. Во втором спецучастке немного проиграли, но тоже не критично, считаю, что день классный, очень-очень жаркое испытание для экипажа, для машины. Я считаю, что экипаж и машина прошли этап успешно и мы довольны, — заявил Сергей Карякин.

Температура в Оренбурге достигает отметки +40 градусов, спортсменам приходится испытывать не только машину и показывать профессиональное пилотирование, но и находиться на грани физических возможностей. Вчера, 10 июля, Сергей Карякин поделился: «В машине +50, не открываем окна, потому что дует горячий воздух».

11 июля команда Snag Racing покажет свои возможности на пятом этапе — «Оренбург – Самара». Спецучасток состоит из грунтовых дорог, быстрые отрезки чередуются с полевыми дорогами с буграми и ямами. На маршруте встретится большое количество населенных пунктов и пересечений асфальтовых дорог, где будут установлены зоны ограничения скорости.

Ранее на DK.RU: Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «Шелковый путь»

 

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В России прошли учения по отключению страны от всемирного интернетаВ России прошли учения по отключению страны от всемирного интернета
  • К чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений КоганК чему приведет чрезмерное ослабления рубля — Евгений Коган
  • Когда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБКогда в России запустят крипторубли? Отвечают представители ЦБ
  • Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десяткеУральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.