Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют после четвертого этапа ралли-рейда Шелковый путь

Ралли проходит в условиях сорокоградусной жары, завтра командам предстоит преодолеть следующий участок, «Оренбург – Самара». Свердловчане лидируют с отрывом буквально в несколько секунд.

10 июля 2023 г. состоялся четвертый этап ралли-рейда Шелковый путь «Магнитогорск-Оренбург». Команда из Свердловской области после прошедших этапов находится на первом месте в рейтинге. На данный момент Сергей Карякин и Антон Власюк лидируют в категории Т3 с результатом после четвертого этапа в 10 часов 52 минуты 34 секунды. Отрыв между первым и вторым местом, которое занимают Анастасия Нифонтова и Жаданова Екатерина, буквально в десятках секунд.

Сильно грелись на этапе, сбросили скорость. Закидали грязи в радиатор на одном из этапов. Порой вообще отпускал газ, мы просто катились, а температура росла. Во втором спецучастке немного проиграли, но тоже не критично, считаю, что день классный, очень-очень жаркое испытание для экипажа, для машины. Я считаю, что экипаж и машина прошли этап успешно и мы довольны, — заявил Сергей Карякин.

Температура в Оренбурге достигает отметки +40 градусов, спортсменам приходится испытывать не только машину и показывать профессиональное пилотирование, но и находиться на грани физических возможностей. Вчера, 10 июля, Сергей Карякин поделился: «В машине +50, не открываем окна, потому что дует горячий воздух».

11 июля команда Snag Racing покажет свои возможности на пятом этапе — «Оренбург – Самара». Спецучасток состоит из грунтовых дорог, быстрые отрезки чередуются с полевыми дорогами с буграми и ямами. На маршруте встретится большое количество населенных пунктов и пересечений асфальтовых дорог, где будут установлены зоны ограничения скорости.

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