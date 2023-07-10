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Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «Шелковый путь»

Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «Шелковый путь»
Иллюстрация: Snag Racing

Уральская команда уже завоевала первые призы в рамках ралли «Шелковый путь». Следующий этап «Магнитогорск-Оренбург» состоится 10 июля и будет включать два спецучастка.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Сергей Карякин и Антон Власюк завоевали победу в категории Т3 на этапе Чемпионата России по автоспорту, проходившем в рамках «Шелкового пути». Кроме того, они стали бронзовыми призерами в категории «Абсолютный». Церемония награждения состоялась вчера, 9 июля, в Магнитогорске.

На этапе «Магнитогорск-Магнитогорск», который прошел 9 июля, Карякин и Власюк заняли второе место, проехав кольцевой маршрут за 3 часа 52 минуты 13 секунд. Благодаря этому результату команда Snag Racing смогла подняться в турнирной таблице.

Команда нацелена на победу в Шелковом пути, и они будут продолжать разрабатывать стратегию, чтобы достичь этой цели. Сергей Карякин выразил уверенность в том, что совместными усилиями с Антоном Власюком и командой Snag Racing они добьются лучшего результата.

Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «Шелковый путь» 1

У нас сегодня получился результативный день, мы неплохо проехали спецучасток и смогли подняться по турнирной таблице и занять первое место в своем классе по результатам этапа Чемпионата России, который проходил в составе «Шелкового пути». Я результатом доволен, считаю, что ни ускоряться, ни замедляться не будем. Мы едем в очень комфортом для себя темпе и у нас впереди еще 6 дней, — отметил он.

Сергей Карякин и Антон Власюк победили в одном из этапов ралли «Шелковый путь» 2

Следующий этап «Магнитогорск-Оренбург» состоится 10 июля и будет включать два спецучастка. Первый спецучасток пройдет по быстрым степным дорогам, ведущим на горное плато. Второй спецучасток будет состоять из трех разных покрытий, включая грейдер, виражи и участок «трофи» с глубокими колеями от лесовозов, что создаст дополнительные препятствия для участников.

Издание «Деловой квартал» | DK.RU выступает информационным партнером Сергея Карякина и его команды. 

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Автор: Татьяна Юстус
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