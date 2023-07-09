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Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке

Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке
Иллюстрация: Snag Racing

Сергей Карякин и Антон Власюк не без происшествий преодолели второй этап гонки. Участники отметили сложную навигацию маршрута — горные тропинки и коварные повороты.

#СПОРТ#НОВОСТИ

Уральская команда гонщиков Snag Racing Сергей Карякин и Антон Власюк прошли второй этап Шелкового пути-2023 и финишировали в первой десятке.

Все 571,07 км, из которых 245,83 км спецучастка, гонщики демонстировали аккуратную езду, тем не менее, во время прохождения спецучастка пробили колесо.

Мы в Магнитогорске. Горы, горные тропинки, коварные повороты, все это про Магнитогорск, было очень сложно сегодня. Я в прямом смысле вспотел от пилотирования. Это было безусловно трудно и интересно, была сложная навигация, но мы получили огромное удовольствие от спецучастка. По времени — не лучшее сегодня, сыграло то, что мы сломали колесо. Помучились с домкратом, он у нас заклинил, поэтому пришлось потрать больше времени, чем положено для замены колеса,  отметили участники соревнования.

Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке 1

Уральская команда гонщиков прошла второй этап ралли «Шелковый путь». Она в первой десятке 2

Третий этап «Магнитогорск  Магнитогорск» состоится 9 июля. Спецучасток этого этапа 345,77 километра, он будет отличаться частой сменой курсов и покрытия, к финишу спецучастка участники гонки вернутся на каменистые треки. 

Напомним, мы уже писали, о том, что уральский гонщик Сергей Карякин принимает участие в 13-м международном ралли «Шелковый путь». Гонка стартовала 7 июля из Казани. Она включает 5 230 км дистанции. Около 2,3 тыс. км пути — скоростные спецучастки. Команда Карякина Snag Racing проедет через 13 регионов России и пересечет три часовых пояса.

Эта гонка примечательна тем, что впервые в истории «Шелкового пути» маршрут пройдет по горным трассам Южного Урала. Соревнование завершится 15 июля у стен Московского Кремля. Там же пройдет торжественное награждение победителей.

Сергей Карякин проходит гонку в дуэте с еще одним известным уральским гонщиком — Антоном Власюком. Вместе они неоднократно становились победителями «Шелкового пути». В этот раз им предстоит соревноваться с 14-ю другими командами.

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Автор: Татьяна Юстус
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