Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие 2023 г.

Ранее Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии. Общий капитал банка с начала года вырос на 2,7% и теперь составляет 5,4 трлн руб.

Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2023 г. составила 727,8 млрд руб., сообщает пресс-служба кредитной организации. С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%.

Также сообщается, что общий капитал банка вырос на 2,7% за счет заработанной прибыли и составил 5,4 трлн руб. на 1 июля 2023 г.

Средства физических лиц приблизились к 20 трлн руб. С начала года средства физических лиц выросли на 8,4%. Средства юридических лиц выросли на 8,2% с начала года до 9,4 трлн руб.:

Банк перешагнул отметку в 80 млн ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн и 107 млн активных клиентов. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате Сбера — в июне мы заработали 138,8 млрд руб. чистой прибыли, — заявил президент «Сбера» Герман Греф.

В отчете отмечается, что в июне 2023 г. Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG).

Как рассказывал DK.RU, сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка. Активы оценивались в €200–300 млн.