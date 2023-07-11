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Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие 2023 г.

Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за первое полугодие 2023 г.
Автор фото: Александр Кряжев. Иллюстрация: РИА Новости

Ранее Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии. Общий капитал банка с начала года вырос на 2,7% и теперь составляет 5,4 трлн руб.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Чистая прибыль Сбербанка за первые шесть месяцев 2023 г. составила 727,8 млрд руб., сообщает пресс-служба кредитной организации. С начала года кредитный портфель Сбербанка вырос на 11,5%, средства физических лиц приросли на 8,4%.   

Также сообщается, что общий капитал банка вырос на 2,7% за счет заработанной прибыли и составил 5,4 трлн руб. на 1 июля 2023 г.

Средства физических лиц приблизились к 20 трлн руб. С начала года средства физических лиц выросли на 8,4%. Средства юридических лиц выросли на 8,2% с начала года до 9,4 трлн руб.:

Банк перешагнул отметку в 80 млн ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн и 107 млн активных клиентов. Также мы закрыли сделку по продаже европейского бизнеса, что нашло позитивное отражение в финансовом результате Сбера — в июне мы заработали 138,8 млрд руб. чистой прибыли, —  заявил президент «Сбера» Герман Греф.  

В отчете отмечается, что в июне 2023 г. Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG).

Как рассказывал DK.RU, сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка. Активы оценивались в €200–300 млн.

Автор: Екатерина Тарханова
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