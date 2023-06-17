Сбербанк объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии

Как сообщили в банке, Сбер доволен условиями сделки и теперь «сконцентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в дружественных странах».

Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» Sber Vermоgensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) в Австрии, контролируемой Штефаном Зочлингом. Эта сделка стала завершением выхода Сбербанка с европейского банковского рынка, об уходе с которого группа сообщала еще в начале марта 2022 г., пишет Коммерсантъ. Тогда же банк сообщал о проблемах поставки ликвидности в европейские дочерние структуры, в которых наблюдался высокий отток депозитов на фоне геополитической напряженности:

Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах.

Ранее в этом месяце газета Der Standard со ссылкой на источники сообщала, что актив могут выкупить бывшие менеджеры банковской группы, в частности, бывший гендиректор Герхард Ранда и экс-председатель наблюдательного совета банковской группы Зигфрид Вольф. Активы оценивались в €200–300 млн, добавляет Коммерсант.

Перспективы российской экономики не пессимистичны, но многое будет зависеть от глобальной ситуации и импортозамещения, считает президент Сбербанка Герман Греф. В интервью на DK.RU он рассказал про неизбежную ориентацию на экспорт, создание конкурента платежной системы «Мир», разработку платежного решения для иностранцев и перспективы своего личного контракта.