Открыта продажа билетов на Международный фестиваль университетского спорта

Приоритетное право посмотреть на спортсменов из вузов стран ШОС, БРИКС, и СНГ получают юные спортсмены региона. Но такая возможность будет и у других свердловчан.

На полях ИННОПРОМ состоялась презентация Международного фестиваля университетского спорта, который стартует в Екатеринбурге 20 августа. Он будет проходить в течение 13 дней и соберет университетские команды из стран ШОС, БРИКС, и СНГ — будут участники из стран Африки, Латинской Америки, Азии и даже Европы.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, спортсмены разыграют 193 комплекта медалей в 14 видах спорта: дзюдо, спортивная борьба, баскетбол 3х3, художественная гимнастика, прыжки в воду, мини-футбол, бокс, волейбол, теннис, тхэквондо, настольный теннис, плаванье, самбо, бадминтон.

Состязания будут проходить на шести площадках: в Центре художественной и эстетической гимнастики, Дворце водных видов спорта, Дворце дзюдо, Дворце игровых видов спорта, в Детской академии тенниса «Гринвич», а также в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Как отметил Леонид Рапопорт, через пять дней, когда участники ИННОПРОМ освободят павильоны от стендов, в пространствах оборудуют спортивные площадки для некоторых видов соревнований.

Руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов объявил, что у жителей региона будет возможность оказаться среди зрителей фестиваля. Продажа билетов стартовала вчера. Билеты будут электронными, их стоимость составляет от 80 до 350 рублей. Оформить их можно на сайте ekat2023.com.

Приоритетное правило приобрести билеты получат юные спортсмены из Свердловской области, которые захотят посмотреть на лучших студентов-спортсменов со всего мира. Но такая возможность будет и у других жителей региона. Мы не сомневаемся, что трибуны будут полны. Особенно серьезной будет конкуренция за билеты на финалы волейбола, баскетбола, плаванья и бокса, — отметил Александр Чернов.

Он добавил, что на фестивале ожидается большое количество спортсменов из СНГ, а также будет мощная делегация из Китая:

Мы их боимся, потому что предполагаем, что они заберут все медали в бадминтоне и настольном теннисе. Мы, конечно, дадим жесткий ответ в самбо, дзюдо и вольной борьбе, возможно — в плаванье.

Помимо соревнований, для спортсменов готовят обширную культурную программу, которая позволит им поближе познакомиться с Екатеринбургом и Россией. А для того, чтобы они лучше распробовали российскую и уральскую кухню, оргкомитет пригласил специалистов из разных уголков России. Столовая для спортсменов будет работать круглосуточно, меню будет меняться один раз в три-четыре дня.

Ранее DK.RU писал, что на Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге в 2023 г. прилетят спортсмены из 16 стран. Всего в Екатеринбурге в августе этого года ждут 3400 спортсменов из 240 вузов. Участвовать в соревнованиях будут студенты и аспиранты очной формы обучения в возрасте от 17 до 25 лет.

На прошлой неделе сборные команды стран ШОС в Екатеринбург пригласил лично Владимир Путин.